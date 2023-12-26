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ما وضعيات الرأس الأكثر ضررا أثناء النوم؟

12/26/2023 2:25:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف الدكتور فلاديمير بوندارينكو، اختصاصي إعادة التأهيل والمعالجة الآلية وضعيتي النوم الأكثر خطورة للإنسان. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
ويشير الاختصاصي إلى أن الجسم يتعافى أثناء النوم فقط، فإذا كانت وضعية النوم غير صحيحة فلن يشعر الشخص بالراحة حتى بعد النوم، مشيرا إلى أضرار النوم أمام التلفاز.
ويقول: "يمكن أن يكون الرأس مرفوعا والظهر منحنيا على الأريكة وعلى السرير، إذا كانت هناك وسادة كبيرة في الخلف. هذه الوضعية تسبب اضطراب إمداد الدم والتنفس، حيث يشعر الشخص بعد النوم بهذه الوضعية بألم في منطقة الصدر(العمود الفقري)، ويشعر بالتوتر في منطقة الرقبة. وقد يشعر بالألم أسفل الظهر لعدم ارتخاء منحنيات العمود الفقري أثناء النوم".
ووفقا له، الوضعية الثانية المضرة للجسم هي النوم والرأس منحنٍ إلى الخلف.
ويقول: "قد يستخدم الشخص وسادة "غير مستقرة"، وبعد أن ينام ينحني رأسه إلى الوراء. يبدأ في هذه الوضعية يشخر، ويضطرب تنفسه من خلال الأنف والحنجرة. ولا يمكن أثناء النوم بهذه الوضعية عمليا استعادة عمل الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية. بالطبع يستمر القلب في العمل بإيقاع طبيعي، على الرغم من أنه أثناء النوم يجب أن ينخفض من 70-78 إلى 50 - 60 نبضة في الدقيقة. وهذا يعني أنه يعمل كما في حالة اليقظة، أو حتى أكثر نشاطا".
ووفقا له، من المفيد أثناء النوم الاستلقاء على أحد الجانبين، مع ثني الركبتين قليلا. مشيرا إلى ضرورة تغيير الوضعية بين فترة وأخرى.
ويقول موضحا: "يتنفس الإنسان أثناء النوم عن طريق الحجاب الحاجز (التنفس البطني)، أي أن الجزء العلوي من الرئتين يستريح، ويتنفس عن طريق المعدة". وتسمح لنا هذه العملية بتشغيل حركة الأمعاء، وتنشيط المرارة والكبد والطحال، وعموما تنشيط الجهاز الهضمي. ويمكننا القيام بذلك عندما نستلقي على وسادة منخفضة، على أحد الجانبين، مع ثني الركبتين قليلا. كما أن النوم على الظهر أمر طبيعي أيضا. كما من الطبيعي أن يتقلب الشخص أثناء نومه أكثر من عشر مرات".
ووفقا له، النوم بصورة دائمة في وضعية خاطئة يؤدي إلى إصابة الشخص بألم مزمن وأمراض مختلفة في الجهاز العضلي الهيكلي.

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