Wednesday, 27 December 2023 01:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إليك أبرز الفوائد المذهلة لشاي النعناع

12/26/2023 2:25:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هل أنت من محبي شاي النعناع المدبب؟ ستشعر بالسرور حتمًا عند معرفة فوائده العديدة وتأثيراته على صحة الإنسان.
ففي الواقع، يمكن أن يساعد هذا المشروب على توازن الهرمونات وتخفيف تيبس المفاصل. بحسب ما نشر موقع "سي ان ان العربية".
وأوضح الموقع الإلكتروني لـ"Cleveland Clinic"، وهو مركز طبي أكاديمي غير ربحي بأميركا، أن شاي النعناع المدبب يتمتع بخصائص علاجية عديدة.
وتأتي من بينها:
- تحسين الخلل الهرموني المرتبط بمتلازمة المبيض متعدد التكيسات (PCOS).
- الحد من نمو الشعر الزائد.
- تحسين تيبس المفاصل.
ووجدت الأبحاث التي أجريت على مستخلص النعناع المدبب والزيوت الأساسية، أن هذه المواد قد تساعد في الآتي:
- مكافحة العدوى البكتيرية.
- تحسين الغثيان واضطراب المعدة.
- تحسين الذاكرة.
- انخفاض ضغط الدم.
- انخفاض نسبة السكر في الدم.
ويحتوي النعناع المدبب الطازج على فيتامينات وعناصر غذائية حيوية، ولكن بكميات صغيرة فقط. وسيكون من الصعب الحصول على الكمية اليومية الموصى بها من هذا المشروب وحده.
ولكنه يعتبر مصدرا ممتازا لما يأتي:
الفلافونويدات: مادة تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة
حمض الروزمارينيك: مركب يوفر فوائد قوية مضادة للأكسدة والالتهابات.
وفي وقت سابق، أوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن الشاي من بين أكثر المشروبات انتشارًا في العالم بعد الماء، حيث يتم استخلاص جميع أنواعه من نبات زهرة الكاميليا الصينية.
ولكن، تختلف نكهات وأنواع الشاي بحسب مكان حصاد الأوراق وطريقة زراعتها ومعالجتها.
أكثر أنواع الشاي شهرة:
- الشاي الأسود (الأكثر شعبية في العالم).
- الشاي الأخضر.
- الشاي الأبيض.
ما أبرز فوائد الشاي؟
- يحتوي على مضادات أكسدة تحمي من الأمراض المزمنة.
- يحتوي على مادة الفلافونويد التي تساهم في تحسين صحة القلب.
- يساعد على زيادة اليقظة وتحسين الانتباه والنشاط،
وينصح مجلس الصحة الخليجي بضرورة الابتعاد عن إضافة السكر، حيث إن تناول 2-3 أكواب من الشاي غير المحلى يوميا يرتبط بتقليل مخاطر الوفاة المبكرة، والسكتة الدماغية، ومرض السكري من النوع الثاني.

MENAFN26122023000072011014ID1107659054

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث