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رغم مآسيه.. إنجازات طبية وعلمية تحققت في 2023

12/26/2023 2:25:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) من البديهي القول: "إن العام 2023 كان عاما صعبا من نواح كثيرة، بداية من الحروب المندلعة في مناطق عدة، مرورا بالتغيرات المناخية الضارة". لكن، شهد العام الحالي، عددا من الأحداث والتطورات الإيجابية، خاصة في مجال البحث العلمي والطب، رغم المآسي العديدة، وفق ما نشر على موقع "سكاي نيوز. عربية".
وتشير أبحاث عديدة، إلى أن هناك أخبارا يمكن أن توفر "حاجزا عاطفيا" ضد الأخبار المؤلمة والسلبية، الأمر الذي يشجع على التفاؤل والعمل.
ومن هذا المنطلق، هذه بعض التطورات الإيجابية، التي حدثت في العام 2023:
- الموافقة على لقاح جديد للملاريا وبأسعار معقولة
في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وافقت منظمة الصحة العالمية للمرة الثانية فقط على لقاح للملاريا، يكلف ما بين 2 إلى 4 دولارات للجرعة الواحدة. وسيكون متاحا بحلول منتصف العام 2024. وتوفي أكثر من 600 ألف شخص بسبب الملاريا في العام 2021، ويمثل الأطفال دون سن الخامسة 80 في المائة من وفيات الملاريا في أفريقيا.
- الموافقة على علاجين لمرض فقر الدم المنجلي
في كانون الأول (ديسمبر) الحالي، تمت الموافقة أيضا على علاجين لمرض فقر الدم المنجلي، وهي حالة نادرة ويسبب المرض ألما شديدا ومستمرا ويمكن أن يخفض بشكل كبير العمر الافتراضي للمصابين.
والعلاجان الجديدان جينيان، وأظهرت التجارب السريرية قدرتهما على إيقاف الألم الشديد لدى معظم المرضى.
- تعلمنا المزيد عن الخرف وفقدان الذاكرة
أحرز العلماء تقدما في فهم واحد من أكبر المخاوف الصحية في البلدان التي تعاني من الشيخوخة، وهو الخرف.
ورغم عدم وجود علاج مثبت للخرف حتى الآن، فإن الأبحاث العلمية المنشورة هذه السنة، نجحت في معرفة المزيد عن المرض واكتشاف العديد من الخطوات، التي يمكننا اتخاذها، لتقليل خطر الإصابة به.
- الاتفاق على معاهدة لحماية المحيطات
في أيار (مايو) الماضي، اتفقت أكثر من 190 دولة على اتفاق كبير لحماية التنوع البيولوجي لمحيطات العالم خارج الحدود الوطنية، بعد أكثر من عقدين من المحادثات. وتبنت الأمم المتحدة المعاهدة في حزيران (يونيو) الماضي.
- تراجع عمليات إزالة الغابات في البرازيل
خلال السنوات الماضية، ارتفع معدل إزالة غابات الأمازون في البرازيل إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاما، لكن هذه السنة تراجعت هذه العمليات بنسبة 50 بالمائة، مما شكل علامة إيجابية وفارقة.
- الموافقة على حبوب لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة
وافقت إدارة الغذاء والدواء بالولايات المتحدة، على دواء سيغير حياة النساء، ويتعلق الأمر بحبوب هي الأولى من نوعها لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة، الذي يؤثر على ما يصل إلى 1 من كل 5 نساء. ويمكن أن تتسبب هذه الحالة الشديدة، في إصابة الأمهات الحوامل والأمهات باليأس الشديد، وفي حالات نادرة، بالذهان (خلل عقلي)، ويمكن أن يستمر لسنوات.

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