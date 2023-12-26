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الصوراني يخط كتابه الاقتصاد في غزة تحت الحصار والانقسام

12/26/2023 2:25:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- يقول المفكر والباحث الفلسطيني غازي الصوراني في كتابه "اقتصاد قطاع غزة تحت الحصار والانقسام" الصادر عن دار البيروتي للنشر والتوزيع: "إن الحديث عن قطاع غزة لا يعني على الإطلاق اختلاف طبيعة الرؤى والأهداف والأفكار التوحيدية الوطنية التحررية والديمقراطية فيه عن أي موقع آخر في القدس وبيت لحم وجنين والخليل ونابلس، بل هو امتداد لتلك الأهداف السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي توحد شعبنا في الداخل وفي المنافي من أجل استمرار النضال التحرري والديمقراطي".
وبالتالي، لا مستقبل لقطاع غزة من دون تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام واستعادة وحدة شعبنا الوطنية بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والمجتمعية مع الضفة الغربية، بما يمكن شعبنا من مواصلة نضاله من أجل الحرية والاستقلال والدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، حل مرحلي لا يلغي حقوق شعبنا التاريخية في أرض وطنه فلسطين.
جاء الكتاب في خمسة فصول، يقدم الأول: نظرة عامة على الاقتصاد الفلسطيني، المؤشرات الرئيسية، الأداء، المعوقات، بينما يتحدث الفصل الثاني: عن اقتصاد قطاع غزة، والفصل الثالث: يتحدث عن السكان والقوى العاملة، بينما يتناول الفصل الرابع: القطاعات الاقتصادية في ستة مجالات هي القطاع الزراعي، الصناعي، التجاري، الإنشائي، الخدمي، القطاع غير المنظم، والفصل الخامس: يتناول الرؤية المستقبلية.
العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الأزهر- غزة الدكتور معين محمد رجب، كتب تقديما للكتاب يشير فيه إلى أن المؤلف يجسد في كتابه الواقع الاقتصادي لقطاع غزة في واقعه الراهن وماضيه القريب مع إطلالة على المستقبل الاقتصادي ليس لغزة فقط، وإنما لفلسطين بأكملها، مع التأكيد في البداية ودوما على المنظور الوحدوي والديمقراطي الفلسطيني وأهمية وحدته وإنهاء انقسامه ضمن حدود الدولة الفلسطينية التي أقرها المجتمع الدولي مرحلة أساسية.
ويرى رجب، أن هذه الدارسة خرجت بنتيجة مفادها بأن هناك حاجة إلى العمل الجاد لخلق ومواصلة حالة جماهير شعبية ضاغطة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية من أجل وضع الخطوط العريضة الاستراتيجية الفلسطينية والتنموية وبلورة هذه الاستراتيجية، للمساعدة في الخروج من المأزق الحاضر إلى المستقبل، ولغرض تحقيق هدفين- الاتفاق على إطار مفهوم لأولويات الاقتصاد الفلسطيني مع أساس تقشفي، ثم تعريف وتحديد المراحل المتعاقبة لتحقيق الأهداف التنموية بأسلوب متدرج قابل للتطبيق، وقد جاءت هذه الدراسة خلاصة لجهد كبير بذله الصوراني عبر أشهر عديدة من العمل المتواصل، مستعينا في ذلك بأكبر قدر من المصادر الموثقة.
الصوراني في مقدمته للكتاب، يشير إلى أن الحديث عن الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة هو في جوهره حديث عن وحدة الأبعاد الاقتصادية والسياسية والمجتمعية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة، انطلاقا من أن هذه الوحدة وهي الشرط الرئيسي الذي يضمن توفير مقومات تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة من ناحية، وهو أيضا حديث عن البعد الوطني، التاريخي والسياسي لقطاع غزة، باعتباره عنصرا أسياسيا- إن لم يكن شرطا أوليا- لتوفير مقومات الدولة الفلسطينية المستقلة وديمومتها في الظروف المعقدة الراهنة من ناحية أخرى، وشرطا رئيسيا لتوفير عوامل وعناصر القوة في الصراع الوطني الفلسطيني/الصهيوني على طريق تحقيق الأهداف الكبرى في دولة فلسطين الديمقراطية لكل سكانها.
ويضيف المؤلف، أن كتابه يستهدف عرضا وتحليلا للأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، انطلاقا من ظروفه الموضوعية المرتبطة بالحصار الصهيوني من جهة وبالانقسام والصراع على المصالح الفئوية بين فتح وحماس من جهة ثانية، والظروف التي أدت إلى تراكم العوامل السلبية الخطيرة في بنية اقتصاد القطاع وأوضاعه الاجتماعية، حيث وصل إلى حالة أقرب إلى الركود والكساد على طريق الانهيار الاقتصادي الشامل، وما ينتج عن ذلك من أوضاع اجتماعية غامرة بعوامل الإفقار والإحباط واليأس، الأمر الذي يوفر مزيدا من عناصر الهبوط لحساب المخططات الهادفة إلى تفكيك وإضعاف الهوية الوطنية لشعبنا في قطاع غزة.
ويقول الصوراني: "من هنا يتجلى تأثير الانقسام والحصار على مجمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الأراضي المحتلة 1967، عموما، وفي قطاع غزة خصوصا، ودورها في تدهور الاقتصاد وتزايد مظاهر البطالة والإفقار".
ويرى الصوراني، أنه في ظل الوضع الفلسطيني المنقسم الراهن، من الصعب الحديث عن الجدوى الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والسبب أنه ليس لدينا اقتصادا فلسطينيا في نظام أرضنا في الضفة والقطاع، لكن حدودهما – حتى اللحظة- ليست واضحة، والروابط بينهما ليست ثابتة بسبب سياسات العدو أولا، وبسبب الانقسام ثانيا، الذي عزز وجود رؤيتين وبرنامجين متناقضين ساهما في المزيد من التفكيك في وحدة الاقتصاد في الضفة والقطاع ارتباطا بتفكيك النظام السياسي.
وخلص المؤلف، إلى أهمية إزاحة كل هذه العوامل ورموزها وشخوصها صوب إعادة الوحدة السياسية المجتمعية بين الضفة الغربية وقطاع غزة وفق مقومات الصمود الوطني والنضال بكل أشكاله على طريق التحرير والاستقلال والعدالة الاجتماعية.

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