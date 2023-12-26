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معرض فني يجسد معاناة غزة بمشاركة تشكيليين أردنيين

12/26/2023 2:25:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة - افتتح بالدوحة أمس الثلاثاء، معرض فني يجسد معاناة غزة تحت عنوان "غزة بأعيننا"، بمُشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين القطريين والمُقيمين في قطر، من مُختلف الجنسيات ومنهم أردنيون.
وقالت مديرة مركز سوق واقف للفنون، المنظم للمعرض، روضة المنصوري، سيعرض الفنانون المشاركون في المعرض عبر لوحاتهم، أعمالا مختلفة ومتنوعة ينقلون من خلالها ما يتعرض له سكان غزة من قتل وتدمير على يد آلة الحرب الإسرائيلية.
ويشارك بالمعرض الذي يستمر حتى 14 كانون الثاني المقبل، نحو 30 فنانا وفنانة تشكيليا، موضوعهم وهدفهم القضية الفلسطينية وما يحدث لغزة خلال هذه الفترة العصيبة. وتجسد اللوحات الفنية المعروضة، أحاسيس الفنانين تجاه ما يحدث في غزة، حيث يعبر بعضها عن الدمار الذي تشهده، وبعضها الآخر يجسد الجانب الإيجابي المتمثل في الأمل الذي نتمسك به، فيما تأتي بعض الأعمال منتمية لفن الخط العربي الذي يشكل جزءا كبيرا من هذا الحدث، ليكون للعبارات والخطوط وجود مؤثر وواضح.
وقالت المنصوري، إن اللوحات الفنية حظيت بتفاعل كبير أثناء رسمها مباشرة أمام الجمهور، موضحة أنها شهدت العديد من المتغيرات والتطورات، نتيجة الأخبار المُتلاحقة التي كان الفنانون يُتابعونها أثناء إبداع أعمالهم.
وقالت إن الفنانين حرصوا على بث رسائلهم الفنية بعد أن استفزت الأحداث الجارية في غزة ريشاتهم وجعلتهم حريصين على تغليب شعار "فلنرسم من أجل الإنسانية"، مؤكدة أن الدور الإنساني للمُبدع هو أمر لا ينفصل عن عمله الأصلي في ساحته الفنية، حيث إن هدف الفن دائما هو إصلاح المُجتمع ومُناقشة قضاياه، من أجل الوصول إلى الأفضل، إلى جانب العديد من القيم النبيلة التي تعتبر دستورا للفن، والتي يصل معها الفنان إلى مرحلة يستطيع من خلالها القول إنه يملك رسالة. وأضافت أن الفنانين المشاركين بالمعرض، تناولوا في أعمالهم حجم الدمار الذي تعرضت له غزة جراء العدوان، علاوة على إبراز الصمود الفلسطيني، والتطلع إلى الأمل من أجل مُستقبل أفضل، وذلك بالرسم والنحت والخزف والخط، إلى غير ذلك.
وتابعت قولها إن مركز سوق واقف للفنون، أتاح كامل الحرية للفنانين لإنجاز أعمالهم، فعبّر كل فنان عن عمله بأسلوبه الفني الخاص، ليشمل المعرض في المحصلة، أعمالًا ذات موضوعات مُختلفة تبرز القضية الفلسطينية والعدوان على غزة، مؤكدة أن السوق مُستمر في تقديم الفعاليات التي تتضمن رسائل فنية وأن الفن هو أسرع وسيلة في الوصول للناس، بامتلاكه القدرة على إرسال عشرات الرسائل في لوحة فنية واحدة، دون الحاجة إلى ترجمتها.
وتم على هامش المعرض، عرض مخطوطة بمساحة 30 مترا.-(بترا)

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