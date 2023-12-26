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العرجان يستعرض تجربته في المسير والترحال أمام طلبة اليرموك

12/26/2023 2:25:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) معتصم الرقاد نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك، محاضرة تعريفية بعنوان "المسير والترحال إلى (ميرا بيك) في جبال الهملايا"، تحدث فيها الرحالة الأردني عبد الرحيم العرجان، بحضور مساعد عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد الحوري.
وقال الحوري، إن تنظيم هذه المحاضرة يأتي في إطار حرص العمادة على إثراء معلومات الطلبة حول الأنشطة الريادية غير التقليدية التي تمكنهم من الانخراط بها وتحقيق الإنجازات والتميز، والمحافظة على السمعة المرموقة لجامعة اليرموك في المجالات المختلفة.
كما أشار إلى أهمية تعريف الطلبة بماهية المسير والترحال وسياحة المغامرة، وعرض الإنجازات التي استطاع الرحالة الأردنيون تحقيقها في هذا المجال، معربا عن اعتزاز اليرموك بما حققه الرحالة العرجان متمنيا له المزيد من النجاح والتميز.
بدوره، تحدث العرجان حول تجربته في مجال المغامرات والمسارات السياحية وتسلق القمم، وقال إن رغبته في إضافة إنجاز وطني أردني جديد في مجال تسلق القمم كان الهدف الرئيس الذي دفعه مؤخرا نحو التخطيط والإصرار على تسلق قمة "ميرا بيك" في جبال الهملايا والوصول إليها ورفع علم الأردن على ارتفاع 6472 مترا.
واستعرض العرجان، تجربته في تسلق هذه القمة وما تطلبته هذه التجربة من استعداد نفسي وجسدي، نظرا للارتفاع الكبير والشاهق لمستوى القمة، والاختلاف والفارق الكبير في طبيعة المنطقة والمناخ عما هو معتاد عليه في الأردن.
كما دعا الطلبة إلى الاهتمام بسياحة المغامرات واستثمار طاقاتهم وقدراتهم في المغامرات الهادفة للترويج للمواقع السياحية الأردنية.
ويذكر أن الفنان الفوتوغرافي عبدالرحيم العرجان هو المدير العام لجاليري قدرات، رحالة قطع عددا من الدول سيراً على الأقدام، وبلغ عددا من القمم في جبال الهملايا والوطن العربي، رافعاً علم البلاد ومنادياً برسالة وطنية إنسانية ثقافية ودعوة سياحية، أشهر مؤخراً كتابة مسارات "المسير والترحال في الأردن" وأشاد به عدد من قامات السياحة والتاريخ والتراث في الأردن والعالم موثقاً بة 1163 كلم، وله مقال أسبوعي ضمن المجال نفسه في صحيفة الدستور وموقع عمون، ويشغل منصب المشرف العام على المسارات الثقافية والسياحية في المثلث الذهبي، إضافة الى تقديمه عددا من الأبحاث العلمية واستشارات متخصصة في عالم الاستكشاف والمغامرة.
العرجان تناول في أعماله القضايا الإنسانية، وأدرج المملكة بجمعية زمالة الصورة الأميركية منذ العام 2017، فاتحاً المجال لمصوري البلد المشاركة عبر الحدود، كما أطلق مجلته الفوتوغرافية عرجان العام 2010 لتكون مرجعا معرفيا لفن التصوير باللغة العربية، ونظم وشارك عددا من المعارض الفردية والمشاركات الدولية، منها معرض على خطى السيد المسيح نبي الله عيسى ابن مريم، الذي أقيم في دولة الإمارات برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، مجسداً فيه رسالة عمان وكلمة سواء حسب المعتقد الجازم الإسلامي والمسيحي، كما تم اختياره ضيف الشرف لصالون الخريف في باريس، وحاز على عدد من الجوائز بالتصوير المعماري، التراث والبيئة، وتم اختياره شخصية فوتوغرافية لـ"موبايل موتو زي"، وهو عضو اللجنة الوطنية العليا للثقافة والفنون والتراث وشغل عضوية المجلس الاستشاري لجامعة الشرق الأوسط لسنوات عدة، ومن مبادراته "مبادرة الحفاظ على آثار الدولمنز".

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