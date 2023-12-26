العامري تضيء خبراتها في الصحة النفسية بالتطوع ومساندة الآخرين

MENAFN - Alghad Newspaper) ربى الرياحي

أدركت المدربة نور العامري، أن الإيمان بالحلم كفيل بأن يجعله واقعا، حيث شكل لها خريطة واضحة لتسلك الطريق الذي اختارته هي لنفسها وأرادته مليئا بالإنجازات.

نور مدربة في مجال الصحة النفسية، تسعى لأن تكون صاحبة أثر، تمسك بيد كل شخص متعب أو مهموم بحاجة لمن يسمعه ويقف إلى جانبه ويقويه.

أحبت العامري أن تكون المرشد لكل من يقصدها من خلال خبرتها بالصحة النفسية واندفاعها في أن تلمس بعمق الإنسان من الداخل، وتضيء بإحساسها على أكثر الأمور وجعا للمساعدة على تطبيبها وإيجاد حلول لمشكلات تستنزف الأعصاب وتبقي النفسية سجينة للإحباط والقلق والخوف وغيرها من الأمراض.

قررت أن تتغير وتنتصر على ظروفها، لذلك عادت للدراسة بعد انقطاعها عنها لسنوات طويلة، وركزت على التدريب والتطوع، فخضعت لدورات عديدة واستطاعت من خلالها الحصول على شهادات دولية.

اجتهدت وقرأت كثيرا حتى تمكنت من أن تصنع اسما لها في مجال التدريب، واليوم هي تطل عبر السوشال ميديا ببرامج توعوية ونفسية "مجانية"، تهدف إلى التغيير والتحصين نفسيا، ليكون الشخص قادرا على الاستمرار ومواجهة صعوبات الحياة.

وعن التغيير الذي أحدثته في حياتها، تقول في حديثها لـ"الغد": "الحياة لا تعطينا كل ما نريده دفعة واحدة، بل يجب علينا أن نجتهد ونحدد أهدافنا لنبدأ ونكون أبطالا لقصتنا"، مشيرة إلى أن القرار لنا في أن نقاوم ونحقق أهدافنا أو أن ننكسر وتذهب أحلامنا أدراج الرياح.

الزواج والأولاد والبيت في عمر صغير، أمور لم تشغل العامري أو تمنعها من أن تلحق ذلك الشعور الذي كان يطاردها دائما ويدفعها لأن ترى نفسها في مكان آخر إلى جانب الأمومة والعائلة، بل كلما كانت تمر السنوات كان طموحها بتحقيق ذاتها واختيار مسار خاص بها يشبهها يكبر أكثر فأكثر، ويحفزها لأن تأخذ الخطوة الأولى وتبدأ غير مكترثة بسنوات الانقطاع تلك محاولة تعويض ما فاتها.

المدربة العامري، ورغم الظروف الصعبة المحيطة بها والتي عارضت إكمال دراستها، قررت أن تتحدى وتواجه من أجل أحلام تأبى أن تسجن أو تلغى وكأنها لم تكن. الصحة النفسية كانت وجهتها، كما تبين، فمن جهة تحب كل ما يخص علم النفس، ومن جهة أخرى أرادت من خلال هذا التخصص أن تداوي أوجاع كل من يلجأ إليها وأن تكون بخبرتها سندا للمهمومين والمتعبين.

وتعلل، أن ذلك لأنها تشعر جيدا بحاجة الناس لمن يسمعهم ويخفف عنهم، وفي الوقت نفسه يعينهم على حل مشكلاتهم، وذلك عن تجربة شخصية، فقد مرت بفترة سيئة كانت فيها متعبة نفسيا، لذلك هي تفهم مدى حاجة الإنسان ليد تربت عليه وتدعمه وتمنحه الأمل ليستمر.

نجحت العامري واستطاعت أن تحقق الكثير من الإنجازات في فترة قصيرة جدا، تقول "الكل وبسبب الأحداث الصعبة وحرب الإبادة التي يقودها الاحتلال الصهيوني ضد قطاع غزة بحاجة للدعم النفسي والمساندة لتجاوز الآلام الكبيرة التي يعيشونها اليوم جراء مشاهدتهم المجازر الوحشية".

وتلفت إلى أن تأثرها بما يجري في غزة دفعها لأن تتوقف عن التدريب وإعطاء الورشات مدة شهر ونصف، لأنها لم تكن قادرة على التحدث مع الناس ونصيحتهم، فهي من الداخل مرهقة ليس لديها ما تقدمه، وخاصة أن الأحداث كانت أكثر خرابا ودموية هذه المرة، ولأن الحياة مستمرة رغم كل شيء، فقد كان خيار العودة للتدريب هو الأفضل بالنسبة لها، وذلك لأنها مسؤولة في موقعها، ومن واجبها تقديم الدعم للآخرين، وتحديدا في مثل هذه الأوقات العصيبة.

لذلك، استجمعت قوتها ووجدت أن عليها كمدربة نفسية أن تقف وتتوازن لتساعد نفسها وتساعد غيرها. هذا وترى العامري، أن مدة الحرب طالت جدا وأن قرار التوقف لن يفيدها بشيء، ولو وجدت في ذلك نتيجة لوقفت العمر كله، لكن هي، ومن خلال عملها بالتدريب، قادرة على أن تنفع القضية أكثر وتكون داعمة لكل من يحتاجها، وهنا تنصح الجميع بأن يتوقفوا عندما يفقدون شغفهم وطاقتهم، ويأخذوا قسطا من الراحة ليعودوا أقوى من قبل.

وعن توجهها للتدريب وما غيّره فيها، تبين أن شخصيتها اختلفت تماما، فبعد أن كانت مستسلمة لظروفها ومتقبلة للواقع لحقيقة أنه ليس هناك أمل ولو كان بسيطا، يمكنها من تحقيق ذاتها، استطاعت بإرادتها أن تبرهن على أنه لا شيء مستحيل، وأننا قادرون على أن نصل إلى ما نريد بالشغف والإيمان، المهم أن نتحدى الظروف ونبدأ ومن ثم سنستطيع.

تقول "ننجح عندما نحب ما نعمل وعندما نعطي من قلوبنا". وتشير إلى أنها كمدربة متطوعة في الوقت الحالي حققت نجاحات كبيرة من خلال الورشات التدريبية عبر برنامج "زووم"، وأيضا الوجاهية والمبادرات التطوعية تتناول فيها مواضيع مختلفة، كفن التعامل مع الشخصيات الصعبة وتطوير الذات والقلق والتوتر، وذلك بالتعاون مع فريق المسيرين نحو النجاح، وفريق "الأمل فينا" ومنصة "يلا نتغير".

وتوضح أن تطورها في مجال التدريب هو نتيجة خضوعها لدورات عديدة وحصولها على شهادات دولية، إضافة إلى مجهودها الشخصي في قراءتها لأهم الكتب في التنمية البشرية وعلم النفس وحضور أشهر المدربين عن طريق "يوتيوب"، كل ذلك ساعدها على تغيير نفسها والوصول اليوم إلى الشخصية التي تريدها.

وبحسب العامري، فإن خطوتها الأولى في طريق رسمته ممتدا ليتسع لطموحاتها، كانت في بداية 2023، بمبادرة تخص الأشخاص من ذوي الإعاقة؛ لتتمكن بعد ذلك من حجز مساحة لها تتفرد فيها بأسلوبها وشخصيتها ومدى إحساسها بالأشخاص.

وما تحصده حاليا من إقبال كبير على الدورات التي تديرها بحرفية عالية، يعود إلى أنها لم تر في التدريب مهنة بقدر ما رأته نافذة لقلوب الناس، لذلك أثرت فيهم كثيرا، وهذا ما سعت إليه وستبقى كذلك لأن هدفها التغيير.

ولأنها تطمح دائما للأفضل، رأت في مواقع التواصل الاجتماعي خطوة جديدة لتتوج نجاحاتها، فكان "نافذة النور" برنامجها الأول لتوعية الناس نفسيا ودفعهم ليطوروا من أنفسهم وأيضا مدهم بالطاقة والدعم من خلال فيديوهات قصيرة تحمل نصائح وقواعد حياتية مهمة، أما برنامجها الثاني فهو "خطوة جديدة"، أطلقت عليه هذا العنوان، لأن النجاح لا يتحقق إلا باتخاذ خطوات جديدة ليغير الإنسان من نفسه ومن طريقة تعاطيه مع الحياة والفرص.

وما تتمناه العامري اليوم، وتعمل على تحقيقه بكل ما لديها من إمكانات، هو أن تفتح مركزا خاصا بالتدريب، وتتمكن من توصيل رسالتها على نطاق أوسع، معتمدة في ذلك على الاسم الذي بنته في فترة قصيرة والذي بات معروفا داخل الأردن وخارجه وحب الناس لها. وتؤكد أن أكثر ما يسعدها هو تأثيرها بالناس والذي بدأت تلمسه بطرق كثيرة، كانتظارهم لدوراتها والاقتناع بكل ما تقدمه وتغيير مسارات في حياتهم، ما كان لها أن تتغير لولا قربها منهم والثقة التي كونتها لديهم.







