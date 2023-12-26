انخفاض الاستجابة لتصويب المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) انخفضت نسبة استجابة الجهات الخاضعة للرقابة
لمعالجة وتصويب المخالفات الواردة بالمخرجات الرقابية للعام 2022 إلى 21% مقارنة
مع 35% في العام 2021.
وبحسب التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة
للعام 2022، تم إصدار (376) مخرجاً رقابياً في عام 2022 موجهة لعدد (146) جهة
خاضعة للرقابة تضمنت (5087) ملاحظة ومخالفة، حيث تم تصويب (1086) ملاحظة ومخالفة
وبنسبة استجابة إجمالية 21%.
الجدول أدناه يبين الجهات التي أبدت استجابة في
تصويب وإنهاء المخرجات الرقابية لعام 2022:
ووفق التقرير، تم إصدار (358) مخرجاً رقابياً
في عام 2021 موجهة لعدد (117) جهة خاضعة للرقابة تضمنت (3276) ملاحظة ومخالفة، حيث
تم تصويب (1139) ملاحظة ومخالفة وبنسبة استجابة 35%.
الجدول أدناه يبين الجهات التي أبدت استجابة في
تصويب وإنهاء المخرجات الرقابية لعام 2021:
يشار إلى أنه استناداً لأحكام المادة (16) من
قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 المتضمنة إجابة الجهات الخاضعة للرقابة
على أي استيضاح خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما اعتباراً من تاريخ وصوله للجهة، تم
قياس مدى استجابة الجهات الخاضعة للرقابة في تصويب ومعالجة المخالفات.
وأكد التقرير أنه يتم متابعة المخرجات الرقابية
بشكل دوري، وذلك بمخاطبة مختلف الجهات لمعالجة وتصويب المخالفات حسب الأصول ليتم إنهاء
وتسديد المخرجات الرقابية وعدم إدراجها في التقرير السنوي.
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