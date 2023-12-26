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انخفاض الاستجابة لتصويب المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة

12/26/2023 2:24:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انخفضت نسبة استجابة الجهات الخاضعة للرقابة لمعالجة وتصويب المخالفات الواردة بالمخرجات الرقابية للعام 2022 إلى 21% مقارنة مع 35% في العام 2021.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة للعام 2022، تم إصدار (376) مخرجاً رقابياً في عام 2022 موجهة لعدد (146) جهة خاضعة للرقابة تضمنت (5087) ملاحظة ومخالفة، حيث تم تصويب (1086) ملاحظة ومخالفة وبنسبة استجابة إجمالية 21%.

الجدول أدناه يبين الجهات التي أبدت استجابة في تصويب وإنهاء المخرجات الرقابية لعام 2022:






ووفق التقرير، تم إصدار (358) مخرجاً رقابياً في عام 2021 موجهة لعدد (117) جهة خاضعة للرقابة تضمنت (3276) ملاحظة ومخالفة، حيث تم تصويب (1139) ملاحظة ومخالفة وبنسبة استجابة 35%.

الجدول أدناه يبين الجهات التي أبدت استجابة في تصويب وإنهاء المخرجات الرقابية لعام 2021:






يشار إلى أنه استناداً لأحكام المادة (16) من قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 المتضمنة إجابة الجهات الخاضعة للرقابة على أي استيضاح خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما اعتباراً من تاريخ وصوله للجهة، تم قياس مدى استجابة الجهات الخاضعة للرقابة في تصويب ومعالجة المخالفات.

وأكد التقرير أنه يتم متابعة المخرجات الرقابية بشكل دوري، وذلك بمخاطبة مختلف الجهات لمعالجة وتصويب المخالفات حسب الأصول ليتم إنهاء وتسديد المخرجات الرقابية وعدم إدراجها في التقرير السنوي.

MENAFN26122023000072011014ID1107659044

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