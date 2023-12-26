ديوان المحاسبة بطالب باسترداد نحو 4 ملايين دينار

(MENAFN
- Alghad Newspaper) وجه تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، 55 قرارا باسترداد 3,83 مليون دينار أردني، بينما حقق وفرا ماليا يقدر بنحو مليار و2 مليون و700 ألف دينار.
ووجه ديوان المحاسبة، نحو 376 مخرجا رقابيا "استيضاح"، حول 18 منها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد و6 منها إلى القضاء، فيما تم تصويب 47 مخرجا.
وسجل ديوان المحاسبة، نحو 5087 مخالفة خلال العام 2018 وزعت كما يلي: 1919 مخالفة للقوانين تم تصويب 1086 بنسبة 21استجابة.
كما رصد الديوان، بحسب تقريره الصادر مؤخرا، 4094 مخالفة للمركبات ونظام التتبع.
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