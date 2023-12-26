موظفون في مؤسسة حكومية يتكلمون بـ 30 ألف دينار سنويًا من المال العام

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشف ديوان المحاسبة في تقريره الذي نشر حديثا أن شركة تطوير العقبة تتحمل ما يقارب 30 ألف دينار سنويا بمعدل 2500 شهريا تكلفة فواتير هاتف جوال لمجموعة من موظفيها.
وقال التقرير إنه "لا يوجد ضمن انظمة الشركة ما يجيز منح الموظفين خطوط هاتف مع العلم ان الهاتف الأرضي في الشركة يسمح بالاتصال بكافة الشبكات حيث تتحمل الشركة ما يقارب 30,000 دينار سنوياً بمعدل 2,500 دينار شهرياً فاتورة هاتف جوال لمجموعة من الموظفين دون وجود سند قانوني".
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