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6478 قضية تهرب جمركي خلال العام 2022

12/26/2023 2:24:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفع عدد قضايا التهرب الضريبي والجمركي لعام 2022 مقارنة مع عام 2021 من واقع سجلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك الأردنية، بحسب تقرير ديوان المحاسبة.

وبلغت عدد قضايا التهرب الضريبي لعام 2022 نحو 665 وبلغ عدد قضايا التهرب الجمركي لذات العام 6478، وكانت قضايا التهرب الضريبي لعام 2021 نحو 555 قضية وعدد قضايا التهرب الجمركي 5893 قضية.

وفي عام 2020 بلغت عدد قضايا التهرب الضريبي 692 قضية، وقضايا التهرب الجمركي نحو 4921.

وبين التقرير أنه لا يتم معالجة الثغرات التي من الممكن استغلالها في التشريعات الضريبية للحد من التجنب الضريبي، مضيفا أنه لا يتم بذل العناية المهنية اللازمة في التدقيق على المعاملات بين الأطراف ذات العلاقة لاكتشاف أي تعديل في البيانات المالية والتي تؤدي إلى التجنب الضريبي.

وكشف التقرير عن عدم تحديث وتطوير آليات التدقيق واختيار العينات المطبق على المكلفين وفقاً للأهمية النسبية للملفات الضريبية.

كما لا يتم اعتماد مبدأ المساءلة للموظفين والتدوير المستمر خاصة في موضوع التدقيق على الملفات الضريبية، مؤكدا أنه لا يتم التدقيق والمطابقة العكسية على الملفات الضريبية وذلك فيما يخص المشتريات والمستوردات وربطها بالمبيعات واجراء الجرد الفعلي على أرض الواقع، ومقارنة إقرار الدخل واقررات ضريبة المبيعات وكذلك مستوردات المكلف عن طريق دائرة الجمارك الأردنية.

وأشار التقرير إلى عدم تفعيل آليات المراقبة في تحصيل المتأخرات الضريبية بهدف الوصول الى الإصلاح الضريبي.

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