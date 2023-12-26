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220 ألف دينار مكافآت لموظفين في وزارة الزراعة لمكافحتهم الجراد

12/26/2023 2:24:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صرفت وزارة الزراعة مبلغ 220,000 دينار كمكافآت لموظفيها خلال عام 2019 من حساب المشاريع لجهودهم بمكافحة الجراد الصحراوي، وفق ما كشف التقرير السنوي لديوان المحاسبة للعام 2022.

وجاء في التقرير أنه لدى تدقيق حساب النفقات في وزارة الزراعة لعامي (2019 – 2020) تبين ما يلي:

- صرف مبلغ 20,000 دينار كمكافآت لموظفي الوزارة خلال عام 2019 من حساب المشاريع لجهودهم بمكافحة الجراد الصحراوي كما تم صرف مكافآت لهم عن نفس العمل بمبلغ 200,000 دينار من المخصصات المرصودة لصندوق المخاطر الزراعية ضمن موازنة الوزارة لعام 2019.

- صرف مكافآت لموظفين لا علاقة لهم في أعمال مكافحة الجراد خلافاً لأحكام المادة (4) من تعليمات منح المكافآت والحوافز لسنة 2017 الصادرة بموجب أحكام المادة (30/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013.

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