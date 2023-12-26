أين ذهب 15 متدربًا؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشف ديوان المحاسبة في تقريره الجديد أن وزارة العمل صرفت مبلغ 1,249,284 دينار لكلية (......) بدل تدريب (1144) شاب وفتاة حتى نهاية عام 2020.
وأضاف التقرير أن المبلغ يشمل "حوافز متدربين بواقع 100 دينار شهريا وبدل مواصلات 25 دينارا دون اشراكهم بالضمان الاجتماعي خلافاً للبند (7/ سادساً) والملحق رقم (2) من الاتفاقية الموقعة مع وزارة العمل علماً بأن عدد الخريجين الفعلي بلغ ( 1129 ) خريجا .
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