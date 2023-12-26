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الأردن يتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر غدا

12/26/2023 2:24:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتأثر الأردن غدا الأربعاء بامتداد منخفض البحر الأحمر، يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

وبحسب تقرير "الأرصاد الجوية"، تكون الأجواء غدا باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة.

وتدريجياً، تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتهطل زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة على فترات، خصوصا على الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة قد تكون لفترة محدودة غزيرة أحيانا في تلك المناطق ويصحبها الرعد.

وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، وبخاصة في مناطق البادية.

وتاليا التحذيرات الجوية ليوم الأربعاء:

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، وبخاصة في مناطق البادية.

- احتمال تشكل السيول في بعض المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.

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