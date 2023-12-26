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مخالفات بالجملة في أحد مستودعات الصحة

12/26/2023 2:24:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2022، والذي صدر اليوم الثلاثاء، عن العديد من المخالفات لدى مستودعات الاجهزة الطبية/ياجوز، بحسب تقرير ديوان المحاسبة.

وبين التقرير وجود (21) جهاز تبخير طبي Electric nebulizer منذ عام 2014 مصممة للعمل على (110) فولت وغير مستخدمة لعدم تطابقها مع مصادر الكهرباء العاملة في الأردن.

كما يوجد لوازم راكدة عدد (15) من أجهزة وتوابعها بلغت قيمتها 123,635 دينار لم يتخذ أي إجراء للاستفادة منها أصوليا.

عدم قيام لجنة استلام التبرعات والهبات المشكلة لاستلام أجهزة (Adult Ventilator) بمطابقة
المواصفات والكميات والإدخال في قيود المستودع معززة بمستند إدخال وضبط الاستلام والفاتورة أو
بوليصة الشحن إضافة إلى أنه تم صرف الأجهزة مباشرة الى مستشفى عمان الميداني دون تنظيم مستند إخراج خلافاً لأحكام المادتين (13) و(14) من الملحق.

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