الأشغال: تحويل السير أعلى الجسر القوسي ضمن تقاطع عين غزال

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، إغلاق حركة المرور أعلى الجسر القوسي للسير القادم من عمان والمحطة باتجاه طبربور ضمن تقاطع
عين غزال، اعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء، لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للجسر ولمدة شهر .
وقالت الوزارة في بيان، إنه سيجري تحويل حركة المرور إلى نفق المزارع وتقاطع ماركا للالتفاف والعودة باتجاه طبربور- المدينة الرياضية.
وأكدت أن التحويلة مجهزة بعناصر السلامة المرورية، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإشارات الارشادية والتحذيرية وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان والشركاء في مديرية الأمن العام. -(بترا)
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