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صحيفة هآرتس: لا تصدقوا الجيش.. لا حل لأنفاق حماس

12/26/2023 2:24:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تتحدث عن الصورة الخاطئة التي يقدمها "الجيش" والمحللون الإسرائيليون عن قتل الآلاف من مقاتلي حماس. وقد قال اللواء احتياط إسحاق بريك (مفوض شكاوى الجنود سابقاً) إنّ "الجيش" ومحلليه يواصلون تزوير صور من هذا النوع، كما لو أنهم لم يتعلموا شيئاً.

فيما يلي النص منقولاً إلى العربية:
بناءً على معلومات تلقَّيتها (اللواء احتياط إسحاق بريك) من جنود وضباط يقاتلون في قطاع غزّة منذ بدء الحرب، توصلت إلى الاستنتاج التالي: يقدم المتحدث باسم "الجيش" الإسرائيلي والمحللون العسكريون في استوديوهات التلفزة صورة خاطئة عن "آلاف القتلى من حماس والقتال وجهاً لوجه بين قواتنا وقواتهم".
عدد عناصر حماس الذين "قتلوا" على يد قواتنا على الأرض أقل بكثير. معظم الحرب لا تخاض وجهاً لوجه، كما يدعي المتحدث والمحللون، ومعظم قتلانا وجرحانا أُصيبوا بعبوات حماس وصواريخها المضادة للدروع.
يخرج مقاتلو حماس من فتحات الأنفاق ليزرعوا العبوات وينصبوا الأفخاخ ويطلقوا صواريخ مضادة للدروع على عرباتنا المدرعة، ثم يختفون مرة أخرى في الأنفاق. وليس لدى "الجيش" الإسرائيلي حالياً حلول سريعة للقتال ضد حماس التي يختبئ معظم عناصرها في الأنفاق.
من الواضح أن الناطق باسم "الجيش" الإسرائيلي وكبار مسؤولي المؤسسة الأمنية والعسكرية يريدون تصوير الحرب على أنها انتصار كبير قبل أن تتضح الصورة. وتحقيقاً لهذه الغاية، فإنهم يجلبون مراسلين من القنوات التلفزيونية الرئيسية إلى غزة لتصوير "صور النصر". هذه هي الحرب الأكثر تصويراً التي شنتها "إسرائيل" على الإطلاق، وربما حتى في العالم بأسره.
لكن خلق صور للنصر قبل أن نقترب حتى من تحقيق أهدافنا يمكن أن يكون ضاراً للغاية إذا لم تتحقق هذه الأهداف بالكامل في نهاية المطاف - تدمير قدرات حماس وتحرير الأسرى - كان من الأفضل أن نكون أكثر تواضعاً.
هذا يذكرني كيف أخبرَنا هؤلاء المراسلون والمحللون من استوديوهات التلفزة الكبرى، إلى جانب الجنرالات المتقاعدين، قبل الضربة التي وجهتها إلينا حماس في الجنوب، بأنّ "الجيش" الإسرائيلي هو أقوى جيش في الشرق الأوسط، وأن أعداءنا مرتدعون. للأسف، يواصل هؤلاء المراسلون والمحللون والجنرالات المتقاعدون أنفسهم تزوير صور من هذا النوع، كما لو أنهم لم يتعلموا شيئاً.
إن تدمير أنفاق حماس سيستغرق سنوات عديدة، وسيكلف "إسرائيل" الكثير من القتلى. "الجيش" نفسه يعترف الآن بأنّ هناك مئات الكيلومترات من الأنفاق في أعماق الأرض، مع فروع متعددة، حتى إن بعضها يتألف من عدة طوابق، مع العديد من النقاط الجيدة لشن معركة. لقد بنتها حماس على مدى عقود بنصيحة من خبراء بارزين، وهي تربط غزة طولاً وعرضاً، وتربطها أيضاً بشبه جزيرة سيناء تحت مدينة رفح.
استمرت فكرة أن حماس مرتدعة لسنوات عديدة. ونتيجة لذلك، تم إلغاء جميع خطط القتال في غزة وأنفاقها وجميع الأدوات الممكنة للقيام بذلك. لهذا السبب لم يجلس خبراؤنا لدراسة وتخطيط وتصنيع المعدات المناسبة للحرب تحت الأرض. ولهذا السبب، نحاول اليوم ارتجال الحلول، لكن ذلك لا يوفر استجابة فعالة.
أخبرني الكثير من "الضباط" الذين يقاتلون في غزة أنه سيكون من الصعب جداً، إن لم يكن من المستحيل، منع حماس من إعادة بناء نفسها، حتى بعد كل الدمار الذي ألحقه "الجيش" الإسرائيلي بقواعدها.
سيتطلب منا هذا الجهد الاحتفاظ بقوات كبيرة في غزة لسنوات عديدة مقبلة ومواصلة محاربة مقاتلي حماس الذين سيخرجون من الأنفاق، ويطلقون الصواريخ المضادة للدروع، ويزرعون العبوات، وينصبون الأفخاخ، ويُلحقون خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي. وبالتالي، سنحتاج إلى مغادرة المناطق الحضرية المكتظة والعمل بطريقة أكثر جراحية من خلال الإغارات (توغلات) والغارات الجوية بناء على معلومات استخبارية دقيقة.
هل السياسيون وكبار مسؤولي المؤسسة الأمنية والعسكرية قادرون على التعامل مع مثل هذا السيناريو؟ وهل هم قادرون على التفكير بحلول إبداعية أخرى، بحيث لن نظهر كأكبر الفائزين بكل ما نريد، ولكن أيضاً لن نكون أكبر الخاسرين؟. (الميادين)

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