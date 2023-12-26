عندما تكون حلل يا دويري إبرة مسكن خففت الألم النفسي

MENAFN - Alghad Newspaper) غادة الشيخ

كما قطرة مطر هطلت على حين صدفة طيبة على أرض قاحلة، كما القشة التي وصلت شخصا كان على وشك الغرق، كما صوت أغنيتك المفضلة على الراديو وأنت عالق في أزمة خانقة، كما كل شيء أنقذك ولو لفترة بسيطة من الوقوع في فخ اليأس، كان هو تأثير وقع "حلل يا دويري" على الأردنيين.



لا يوجد تشكيك أو تفاوت في الآراء، على أن الأردنيين كغيرهم من أحرار العالم يسبحون في موج الحزن والبؤس والعجز وسط كل البشاعة والظلم التي تنخل بقطاع غزة، حتى أن روائح الاكتئاب من جراء ما يحدث باتت تلوح في الأفق.

لكن المفاجآة التي فجرتها كتائب المقاومة الفلسطينية في غزة عندما نادت الخبير العسكري الأردني اللواء فايز الدويري في فيديو لها، كان لها أثر طيب الخاطر، خفف من عبء كل المشاعر السلبية السابقة.



لم تكن عبارة "حلل يا دويري" التي خرجت من فوه مقاوم غزاوي يشتبك مع العدو الذي نهش أرضه وأجساد شعبه، تكريماً وتقديراً للواء الدويري فقط، بل كانت أيضاً لمسة طيبة خففت من جرح أردنيين مكلومين على ما يحدث مع إخوانهم في غزة، كانت بمثابة "إبرة بنج" اكتشف الأردنيون أنهم كانوا بحاجة ملحة لها، لتخفف عنهم الألم النفسي ولو لفترة معدودة.



"حضرت الفيديو تقريباً ألف مرة حتى اللحظة"، تقول الشابة الأردنية نسرين العساف لـ"الغد"، تعليقاً على ما وصفتها ب"هدية المقاومة للدويري".

وتضيف: "لن تتخيلي حجم الدعم النفسي الذي أصابني وما يزال يصيبني في كل مرة أعيد فيها مشاهدة الفيديو، من جهة لأنني أقدر اللواء الدويري تقديراً عالياً ومن جهة أهم فرحت أن هناك جهة عظيمة القدر قدرته، ألا وهي المقاومة!".



"صفيت على اليمين وحضرت الفيديو وبكيت، بكيت كثيراً"، هذا ما حدث مع أم فاروق كما تسرد لـ"الغد"، وتوضح: "كنت في طريقي مع أبنائي في السيارة، وأنا أستمع لنشرة الأخبار على الراديو، خلالها سمعت عن أن هناك فيديو للمقاومة في غزة نادت فيها اللواء الدويري، وجدت نفسي فوراً أصف على يمين الشارع غير قادرة على أن أصبر إلى حين وصولنا إلى المنزل، وبحثت عن الفيديو وبكيت كثيراً وأنا أحضره".



لماذا بكيت؟ سألنا الأم أم فاروق، وأجابت: "لأنني كنت متشوقة لخبر يفرح القلب بعد ثمانين يوماً من الوجع والحزن على أحبتنا في غزة، شكرت الله كثيراً أن المقاومة التي هي عنصر أساسي في أملنا لأن تنتهي هذه الحرب بانتصار المظلومين، قدرت الجهد الذي يقدمه اللواء الدويري ورفعت معنوياته وهو الذي يرفع معنوياتنا على مدار ثمانين يوماً!".



وما يزال وسم #حلل_يا_دويري يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ بث فيديو القسام مساء يوم أمس، تجتاحه حالة من الفرح والأمل، بأن من يزرع في نفوسنا الأمل كما الدويري نال نصيباً يستحقه من التقدير التي هي بمثابة كلمة "شكراً" كبيرة جداً، بحجم صمود أهل غزة ويقين المقاومة.



وهو ما أثبتته تغريدة اللواء الدويري التي نشر فيها: "أرفع رأسي وأشمخ وربما تكون أجمل لحظات حياتي حين سمعت المقاوم ينادي باسمي ،إنها لحظات الشرف التي أعلم أن المقاومين يتابعون ويثنون على ما أقدمه من جهد بسيط بل ولا يذكر أمام أصحاب الفعل".

