القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يستعد لتغيير خطته في غزة

القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يستعد لتغيير خطته في غزة
التاريخ
12/26/2023 2:24:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يستعد لتغيير خطته في غزة لإدراكه أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لن تهزم إلا بحرب استنزاف طويلة.
ورغم مرور 81 يوما على بدء الحرب على غزة لم تفلح إسرائيل في تحقيق أي من الأهداف المعلنة لها، وفي مقدمتها استعادة المحتجزين الإسرائيليين في القطاع، والقضاء على حركة حماس.
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