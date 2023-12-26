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جيش الاحتلال يقر بإصابة 43 عسكريا في معارك غزة

12/26/2023 2:24:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 43 عسكريا في معارك مع المقاومة بقطاع غزة في الساعات الـ24 الأخيرة.
وفي وقت سابق اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال معارك الليلة الماضية، لترتفع حصيلة قتلاه منذ بدء الحرب إلى 491 ضابطا وجنديا وفق إعلاناته.

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