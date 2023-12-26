القسام تفجر فتحة نفق بقوة إسرائيلية

القسام تفجر فتحة نفق بقوة إسرائيلية
التاريخ
12/26/2023 2:24:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تفجير فتحة نفق في قوة إسرائيلية مكونة من 8 جنود شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وقالت الكتائب إنها أوقعت أفراد القوة الإسرائيلية المستهدفة ما بين قتيل وجريح.
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