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القسام تفجر فتحة نفق بقوة إسرائيلية

12/26/2023 2:24:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تفجير فتحة نفق في قوة إسرائيلية مكونة من 8 جنود شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت الكتائب إنها أوقعت أفراد القوة الإسرائيلية المستهدفة ما بين قتيل وجريح.

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