يمارسه الاحتلال ضدّ الفلسطينيين.. ما هو اضطراب“التكرار القهري”؟



والتكرار القهري هو ميل الشخص لتكرار الخبرات والتجارب التي تتسبب في شعوره بالألم كتعبير عن الحاجة اللاواعية لإعادة عيش الصدمات المبكرة.



ما أسباب التكرار القهري؟

وفق ما ذكره الدكتور محمد طه في كتابه "الخروج عن النص"، يرتكز التحليل النفسي للتكرار القهري على أربعة أسباب:



أشخاص جدد بأدوار قديمة

عندما يمرّ الشخص بظروف صعبة وأحداث قاسية في الماضي لم يتقبّل نهايتها بما يشمل ذلك من مشاهد صعبة ومواقف غير محلولة داخله.. تتولّد لديه رغبة تكرار قهري في العودة إلى الأزمان والأماكن والمراحل السابقة ليعيشها كما يجب أن يكون، فيشكّل في ذهنه سيناريو الذكريات القديمة بكل تفاصيلها وأدوارها وظروفها حتى ينهيها نهاية مختلفة عن النهاية السابقة.



يقوم في هذه الحالة بتلبيس الأدوار القديمة لشخصيات جديدة، ثمّ يحل معهم ما لم يقدر على حله سابقاً.. لتتحقق النهاية المرجوّة التي ترضيه وتسعده وتنسيه النهاية المأساوية السابقة.



أنا صاحب الموقف

الحالة الثانية التي تحدّث عنها الدكتور محمد طه، هي التي يكون فيها الشخص قد عاش تجربة كان فيها شخصية ضعيفة ومضطرة وعديمة الحيلة.. وهو ما جعله يشعر بالانهزام والانكسار تجاه نفسه، وأنّه كان مرغماً على النهاية التي عاشها.



يعتقد الشخص في هذه الحالة أنّ التكرار القهري لتفاصيل الأحداث التي عاشها بكامل حذافيرها وتفاصيلها وبإرادته ووعيه الكامل سيخلق من شخصيته نسخة جديدة تتفوّق على شخصيته القديمة، وسيثبت لنفسه أنّه استطاع ولو بشكل زائف السيطرة على مجرى الأحداث وتوجيهها لصالحه.



أنا الجاني ولست الضحيّة

السبب الثالث هو تعرض الشخص لصدمة قويّة لم يتقبل فيها أنّه كان ضحيّة لأشخاص آخرين، فيعيد شريط حياته للوراء، فيكرر قهرياً نفس التجربة، ولكن هذه المرة بدور المنتقم الشرس الذي يريد الأخذ بثأره.



أشعر بالذنب من نفسي

كسببٍ أخير للتكرار القهري، يذكر د. محمد طه أنّ بعض الأشخاص الذين تأذوا في حياتهم من قِبل أشخاص آخرين يكون لهم شعور ملازم بالذنب؛ لعدم تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم في ذلك الوقت، أو لتحميلهم المسؤولية لأنفسهم فيما حدث؛ لاعتقادهم أنّهم من سمحوا للطرف الآخر بأذيّتهم، وهو ما ينطبق على الفتيات اللاتي يعشن في مجتمعات متشدّدة وتعرضن للتحرش.. يؤدي ذلك بالشخص إلى التشفي من نفسه، فيعاقبها بتكرار نفس الأحداث.. ويتلذذ بتعذيبها دون شفقة.



ينطبق هذا على بعض العلاقات البشرية المعقدة، كتلك التي تختار فيها الفتاة زوجاً أنانياً يتمادى في إيذائها نفسياً وعاطفياً وجسدياً، تتمسّك به رغم كل الإساءة التي يسببها لها.. فضلا عن العلاقات الأخرى المماثلة، سواء في الحياة العمليّة أو الصداقات أو الزمالات يكون فيها صاحبها متشبثاً بالألم بل باحثاً عنه.



ما علامات التكرار القهري؟

بحسب موقع psych central، تعرف أنك مصاب بالتكرار القهري عندما يكون لديك أحد التصرفات التالية أو أكثر:



– الانخراط في علاقات متعددة مسيئة أو سامة خلال مرحلة البلوغ.

-الانخراط في علاقات مع أشخاص لا يبادلونك المشاعر عاطفياً.

– تكرار نفس السلوكات الضارة دون تغيير أي شيء.



نظريات تفسّر التكرار القهري

عرض الخبراء عدة نظريات قد تفسر هذا النوع من السلوك منها:

نظرية فرويد

في بداية الأمر لاحظ فرويد كيف "لا يتذكر مريضه أي شيء مما تسبّب في معاناته وألمه، فهو يتصرف ويعيد الأحداث دون علمٍ واعٍ منه أنه يكررها".



ثمّ استكشف فرويد مفهوم "التكرار القهري" بشكل أوسع، في عام 1920 تحدث عن جوانب من سلوك التكرار القهري في مقالة بعنوان "ما وراء المتعة"، أهمّها الطريقة التي تتميز بها "الأحلام التي يعيد فيها المريض في ذهنه مراراً الحادثة المؤلمة، بدلاً من استرجاعه لصورٍ من ماضيه الصحي على سبيل المثال".



كما يقول فرويد فإن بعض الأشخاص غير القادرين على التحدث عن صدمة سابقة أو تذكرها، يعبّرون عنها من خلال الأفعال بدلاً من الكلمات "فأولئك الذين لا يتذكرون الصدمات الماضية قد يكون لديهم الدافع لتكرار التجربة المكبوتة في حياتهم الحالية".



تحقيق الذات

قد يعني تحقيق الذات في هذا السياق أنّ الشخص الذي تعرض لتجارب سابقة مؤلمة يعيد تمثيل الصدمة التي تعرض لها كوسيلة للتأقلم والشفاء. المشكلة في هذا الخيار هو أن إعادة تمثيل الأحداث من قِبل المريض نادراً ما تؤدي إلى تحقيق الذات دون علاج. وبدلاً من ذلك، غالباً ما يعيش الأشخاص المصابون بصدمات نفسية حياة صادمة أكثر من الأولى.



نظرية فرط الإثارة الجنسية

ربط العلماء فرط الإثارة الجنسية كاضطراب عصبي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي بأكمله ما يؤدي إلى تهيج زائد في الأعصاب، وخاصة الموجودة في الأعضاء التناسلية، بأنّ له دوراً في التكرار القهري؛ حيث إنّ هذا النوع من الاستجابة يمكن أن يعيق قدرة الشخص على إصدار أحكام عقلانية، كما يعتبر هذا النوع من الاضطراب من بين مسببات الأمراض النفسية الأخرى، في مقدمتها الاكتئاب واضطراب ثنائي القطب.



العلاج النفسي للتكرار القهري

جاء في موقع simply psychology أن العلاج النفسي للتكرار القهري يمكن أن يكون فعالاً. وهو يرتكز على استكشاف العلاقات والتجارب المؤلمة السابقة للشخص لتحديد كيف ولماذا يعيد تمثيل الصدمة، كما يساعد ذلك الشخص على فهم القوى والغرائز اللاواعية التي تحركه.



بمجرد أن يفهم الفرد تأثير ماضيه على حاضره، تتاح له الفرصة لعلاج تجربته المؤلمة. تصبح مشاعره أقل حدة وأحكامه تجاه نفسه والمحيطين به أكثر إنصافاً.



علاجات نفسية أخرى

قد لا يرغب بعض الأشخاص في الخضوع للتحليل النفسي المتعمق أو العلاج النفسي الديناميكي. بالنسبة لهؤلاء الأفراد، قد تكون الأنواع الأخرى من العلاج بالكلام، مثل العلاج السلوكي المعرفي (CBT)، نهجاً أكثر ملاءمة.



العلاجات الجماعية

بالإضافة إلى العلاج الفردي، يمكن استخدام الجلسات الجماعية لتوليد مشاعر القبول تجاه أحداث الماضي وتجربة الدعم الاجتماعي، خاصة من الآخرين الذين ربما مروا بصدمات مماثلة.



العلاجات النفسية السلوكية

العلاج السلوكي المعرفي (CBT)، والعلاج السلوكي الجدلي (DBT)، والعلاج السلوكي الانفعالي العقلاني (REBT) هي أيضاً أنواع شائعة من العلاج النفسي والتي تعتبر فعالة في إعادة تشكيل أنماط التفكير التي تؤدي إلى سلوك غير صحي.

حيث تركز هذه الأنواع من العلاجات على إدراك أي تشوهات معرفية، وسبب الحديث السلبي مع الذات، والسلوكيات غير المفيدة التي تحدث نتيجة لذلك. -عربي بوست