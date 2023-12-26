Wednesday, 27 December 2023 01:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


241 شهيدا و382 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

12/26/2023 2:24:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 18 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 241 شهيدا و382 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشار القدرة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 20915 شهيدا، و54918 إصابة منذ 7 تشرين الأول الماضي.
ولفت إلى أن استهداف الاحتلال لمحيط مجمع ناصر الطبي يخشى أن يكون تكرار للسيناريو الذي نفذه ضد مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة، مطالبا المؤسسات الأممية بحماية المجمع والطواقم الطبية والجرحى والمرضى وآلاف النازحين فيه.
كما طالب المؤسسات الأممية بإجراء تدخلات عاجلة تضمن توفير الأدوية والوقود اللازم لإعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي أمام حاجة آلاف الجرحى والمرضى.

MENAFN26122023000072011014ID1107659024

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث