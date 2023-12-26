241 شهيدا و382 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 18 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 241 شهيدا و382 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشار القدرة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 20915 شهيدا، و54918 إصابة منذ 7 تشرين الأول الماضي.
ولفت إلى أن استهداف الاحتلال لمحيط مجمع ناصر الطبي يخشى أن يكون تكرار للسيناريو الذي نفذه ضد مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة، مطالبا المؤسسات الأممية بحماية المجمع والطواقم الطبية والجرحى والمرضى وآلاف النازحين فيه.
كما طالب المؤسسات الأممية بإجراء تدخلات عاجلة تضمن توفير الأدوية والوقود اللازم لإعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي أمام حاجة آلاف الجرحى والمرضى.
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