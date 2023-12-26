إصابة 9 جنود للاحتلال بصاروخ مضاد قبالة جنوبي لبنان

إصابة 9 جنود للاحتلال بصاروخ مضاد قبالة جنوبي لبنان
التاريخ
12/26/2023 2:24:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ذكرت
وسائل إعلام إسرائيلية أن 9 جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح متفاوتة في
إطلاق صاروخ مضاد للدروع قرب مستوطنة "إقرث" قبالة جنوبي لبنان.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن حزب الله أنه هاجم تجمعات ومواقع
عسكرية إسرائيلية، مؤكدا أنه أوقع قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.
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