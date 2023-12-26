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إصابة 9 جنود للاحتلال بصاروخ مضاد قبالة جنوبي لبنان

12/26/2023 2:24:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 9 جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح متفاوتة في إطلاق صاروخ مضاد للدروع قرب مستوطنة "إقرث" قبالة جنوبي لبنان.


وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن حزب الله أنه هاجم تجمعات ومواقع عسكرية إسرائيلية، مؤكدا أنه أوقع قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.

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