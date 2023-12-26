مقتل 3 عسكريين بجيش الإحتلال في غزة

مقتل 3 عسكريين بجيش الإحتلال في غزة
التاريخ
12/26/2023 2:24:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، مقتل ضابطين وجندي، وإصابة ضابط آخر و4 جنود، خلال المعارك في قطاع غزة.
وكان جيش الاحتلال أعلن صباح اليوم، مقتل ضابط وجندي مساء الاثنين في معارك جنوبي القطاع.
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