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منتخب الكرة يتدرب في لبنان بحثا عن فوائد فنية

12/26/2023 2:24:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ينتظر أن يباشر المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم، تدريباته في لبنان، استعدادا للقاء منتخبها وديا غدا، في اللقاء الودي الذي يجري في مدينة طرابلس.
وكانت بعثة المنتخب غادرت إلى لبنان أمس، بقيادة المدير الفني الحسين عموتة، استعدادا للقاء الودي الذي يجري في إطار تحضيرات النشامى لكأس آسيا التي تنطلق في قطر اعتبارا من يوم 12 الشهر الحالي.
ويبحث منتخب النشامى في مباراته الودية أمام لبنان، عن الفائدة الفنية، من خلال الوقوف تدريجيا على جاهزية اللاعبين، تمهيدا لتثبيت التشكيلة التي ستقاتل خلال منافسات كأس آسيا، علما أن مباراتي الأردن أمام قطر واليابان الوديتين المقررتين يومي 5 و9 من الشهر المقبل، يفترض أن تشهدا التشكيلة النهائية التي ستخوض من المنافسات الرسمية.
ويغيب عن النشامى في مباراة لبنان الثلاثي موسى التعمري، يزن العرب ويزيد أبوليلى، بسبب التزامهم بمباريات فرقهم في الدوريات التي يلعبون فيها.
ويعود المنتخب بعد مباراة لبنان إلى عمان، قبل المغادرة مطلع الشهر المقبل إلى قطر، لخوض المباراتين الوديتين أمام قطر في 5 كانون الثاني (يناير)، وستكون البروفة النهائية أمام اليابان في 9 من الشهر ذاته في قطر.
وتضم قائمة المنتخب الوطني الأولية 30 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سليم عبيد، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمود شوكت، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، رزق بني هاني، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.
وكان المنتخب اللبناني لكرة القدم، قد دخل في معسكر تدريبي اعتبارا من يوم 20 من الشهر الحالي، استعدادا للمشاركة في كأس آسيا المقبلة.
ويشارك في نهائيات كأس آسيا قطر 2023، 24 منتخبا تتنافس في 5 مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى: قطر، الصين، طاجيكستان، لبنان، المجموعة الثانية: أستراليا، أوزبكستان، سورية، الهند، والمجموعة الثالثة: إيران، الإمارات، هونغ كونغ، فلسطين، والمجموعة الرابعة: اليابان، إندونيسيا، العراق، فيتنام، والمجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن، البحرين، والمجموعة السادسة: السعودية، تايلاند، قرغيزستان، وعُمان.

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