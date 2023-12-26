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الأرثوذكسي والفحيص يشاركان بـ سلة الشارقة

12/26/2023 2:24:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري وصلت بعثة الأرثوذكسي إلى مدينة خورفكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، فجر أمس، تأهبا للمشاركة في بطولة الشارقة للناشئين والناشئات بكرة السلة، والتي تنطلق اليوم في إمارة الشارقة وتستمر حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، بالتعاون مع أكاديمية جام.
ويضم وفد النادي الأرثوذكسي، كلا من: المدير الفني يوسف الفقس والإدارية مرسيلينا نينو، إلى جانب 11 لاعبة، وهن: تيا البوري، جنا حداد، آية سمار، تالا سعودي، وماسا معنقر، دوليتا نينو، تالا خوري، مايا ليوس، جود عنبتاوي، تالين حبش، تينا حداد.
كما وصل وفد الفحيص أمس، للمشاركة بفريقين في البطولة ذاتها، وضم وفده كلا من: المدير الفني عبدالله الجرارعه ومساعده مصطفى أبو شما والإدارية مسك أحمد، إلى جانب اللاعبات: حلا مخامرة، عزل التلالونه، زينه القراعين، حور القراعين، ياسمين خضر، لين دعاس، ليليا زيود، نتالي الربضي، دينا فاخوري، سلمى الخريشا (الفحيص أ)، زين مخامره، سلمى ابو شما، زينه كلبونة، ماسا قبعين، لور شحاده، لامار دقاق، تالا نابلسي، ياسمين فاخوري، كارلا مزاهره، تيا عبد الحليم، سلمى حجازي (الفحيص ب).
وتحظى بطولة الشارقة بمشاركة العديد من الأندية والأكاديميات العريقة التي تمثل دولا عربية وأجنبية، أبرزها: الإمارات "الدولة المضيفة"، إسبانيا، ألمانيا، صربيا، فرنسا، لبنان، سورية، جورجيا، قطر، اليابان، الفلبين، مصر، إلى جانب الأردن، الذي يمثله فريقا الفحيص والأرثوذكسي في البطولة الدولية.
ومن الجدير بالذكر، أن فريق الفحيص نجح مؤخرا في الحفاظ على لقبه بطلا لدوري الناشئات تحت 16 سنة بكرة السلة للموسم الثاني تواليا بقيادة المدرب الوطني يوسف أبو بكر، بعدما حسم سلسلة النهائي أمام الأرثوذكسي (3-0) والذي حل وصيفا بقيادة مدربه يوسف الفقس، فيما ظفر فريق نجوم الفحيص بقيادة المدرب عبدالله الجرارعه بالمركز الثالث "الميدالية البرونزية"، بحسمه سلسلة تحديد المراكز (2-0) أمام فريق نجوم الأرثوذكسي.

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