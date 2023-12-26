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50 ألف مشجع في 62 مباراة.. تجسيد حقيقي لعزوف الجماهير في ذهاب المحترفين

12/26/2023 2:24:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس فرضت عوامل ومؤثرات عدة، مشاهدة مدرجات شبه خاوية في أغلب مباريات مرحلة الذهاب من دوري المحترفين لكرة القدم، خاصة فيما يتعلق بالحرب على غزة التي تسببت بشكل كبير في عزوف الجمهور عن الحضور.
وحضر ما يقارب 50 ألفا و712 مشجعا في 62 مباراة، علما بأن مباراة الكلاسيكو بين الوحدات والفيصلي على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة كانت الأكثر متابعة بحضور 10299 مشجعا، فيما جاءت مباراة الرمثا والفيصلي في الجولة الثانية بالمرتبة الثانية بمتابعة المباراة من قبل 7200 مشجع، علما بأن الجولة الأولى كانت الأعلى
وتعد مسألة الحضور الجماهيري المتواضع في الدوري امتدادا لبطولة الدرع مطلع الموسم الحالي، حيث توقع العديد من المتابعين أن تراجع مستوى الفرق فنيا، يؤدي إلى عزوف الجماهير عن المدرجات، علما بأن عدد الحضور الجماهيري لمباريات دوري المحترفين في الموسم الماضي كان 182608 مشجعين، وأن مباريات الذهاب كانت نصف العدد تقريبا.
ويفسر المتابعون لكرة القدم الأردنية، أن أحداث غزة ضربت الحضور الجماهيري لمباريات مرحلة الذهاب إلى الدوري، كما أن عوامل أخرى تسببت في تراجع الحضور الجماهيري، مثل تراجع المستوى الفني للفرق، وتدني مستوى المنتخب الوطني، وغياب الاستقرار في الأندية، خاصة فيما يتعلق بشح الموارد المالية التي خلقت الكثير من المشاكل التي لا يجب أن تحدث في دوري يطلق على نفسه "المحترفين".
ولم يرتق المستوى الفني العام خلال مباريات البطولة للمستسوى المطلوب، ما ساهم في تفضيل الجماهير متابعة غالبية المباريات خلف الشاشات الصغيرة، بدلا من التكلف بالذهاب للملعب ومشاهدة المباراة من المدرجات.
وتبقى 4 مواجهات خلال مرحلة الذهاب لم تقم حتى اللحظة بسبب مشاركة الوحدات والفيصلي سابقا بالبطولات القارية، علما بأن الوحدات سيواجه الحسين إربد والرمثا، فيما سيلعب الفيصلي مع مغير السرحان وشباب العقبة، حيث يتوقع أن تحظى مواجهتي الوحدات بمتابعة جماهيرية جيدة.
وتشتكي الجماهير باستمرار من تواضع الخدمات المقدمة لهم في الملاعب الرسمية التي تقام عليها، حيث تشير إلى أن المرافق الصحية والمقاعد وغيرها من الأمور، لا تشجع الجماهير على التوجه للمدرجات، إلا أن عشق بعض الجماهير لفرقها يجبرها على تحمل تلك الظروف، والحضور لمؤازرة اللاعبين، الأمر الذي يرفضه القسم الآخر من المشجعين، ومنذ اندلاع الحرب على غزة، اتضح العزوف الجماهيري بشكل كبير من جميع جماهير الأندية المحلية، مع حضور جيد في عدد بسيط من المباريات، وتوجيه رسائل دعم للأهالي في القطاع، من خلال الهتافات واللافتات التي يتم وضعها على المدرجات.
وأكد مشجع النادي الفيصلي أحمد الزواهرة، أن الأوضاع الصعبة في قطاع غزة، والمشاهد الصعبة التي يشاهدها يوميا، أدت إلى فقدان الجماهير الأردنية الشغف بمتابعة كرة القدم، والاكتفاء بمتابعتها على التلفاز، أو معرفة نتيجتها لاحقا لعدم رغبته بمشاهدة أي شيء.
ولفت الزواهرة في حديثه لـ"الغد"، إلى أن إقامة عدد كبير من مباريات مرحلة الذهاب بفصل الشتاء، سبب آخر في قلة الحضور الجماهيري، موضحا أن الملاعب غير مهيأة وغير مغطاة للجماهير من أجل عدم التأثر بالشتاء.
وأضاف: "تسبب التراجع الفني للأندية الجماهيرية الفيصلي والوحدات والرمثا، في ضعف الحضور الجماهيري، إلى جانب التوقفات العديدة للدوري خلال فترات قصيرة، ما جعل المباريات ذات أهمية أقل عند الجماهير التي لا تشاهد فريقها باستمرار بعكس الدول الأخرى".
وبدوره، أشار مشجع نادي الوحدات إيهاب راشد، إلى أن كرة القدم لم تعد من أولوياته بعد الأحداث المؤلمة التي يعاني منها الأهل في فلسطين وغزة تحديدا، موضحا أنه لم يعد مهتما بمتابعة المباريات سواء من المدرجات أو على التلفاز.
وأضاف راشد، أن الأمور الإدارية والفنية في الوحدات لا تعيش بأفضل حالاتها خلال الموسم الحالي، ما أدى إلى فقدان الشغف عند الجماهير بمؤازرة الفريق أينما حل وارتحل، مؤكدا أن المشاكل الإدارية ساهمت في قلة الحضور الجماهيري، وتعثر الفريق في أكثر من مناسبة محلية وقارية".
وتابع: "للمرة الأولى في قمة الفيصلي والوحدات لا تحضر جماهير الوحدات بالعدد الكامل رغم أن المباراة على ملعبنا، والسبب وقتها غضب الجماهير من خوض الفريق لمباراته أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي في ملحق دوري أبطال آسيا، وهذا ما ساهم أيضا بعدها في قلة الحضور بعدد آخر من المباريات".

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