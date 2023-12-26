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الأردن ومصر يبحثان مساعي وقف إطلاق النار وزيادة المساعدات إلى غزة

12/26/2023 2:24:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اجري نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ‎أيمن الصفدي في القاهرة امس مباحثات موسعة مع نظيره المصري سامح شكري، في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمر بين الاشقاء العرب، تتناول سبل تكثيف الجهود المبذولة للتوصل لوقف كامل لإطلاق النار في ‎غزة، ووقف هذه الحرب المستعرة وما تسبّب من معاناة إنسانية. كما تتناول المباحثات سبل إيصال المساعدات الكافية العاجلة والمستدامة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع، وتؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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