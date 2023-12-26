الأردن ومصر يبحثان مساعي وقف إطلاق النار وزيادة المساعدات إلى غزة

الأردن ومصر يبحثان مساعي وقف إطلاق النار وزيادة المساعدات إلى غزة
التاريخ
12/26/2023 2:24:05 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) اجري نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في القاهرة امس مباحثات موسعة مع نظيره المصري سامح شكري، في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمر بين الاشقاء العرب، تتناول سبل تكثيف الجهود المبذولة للتوصل لوقف كامل لإطلاق النار في غزة، ووقف هذه الحرب المستعرة وما تسبّب من معاناة إنسانية. كما تتناول المباحثات سبل إيصال المساعدات الكافية العاجلة والمستدامة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع، وتؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
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