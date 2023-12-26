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الرقمية وكارثة انتشار الإشاعات

12/26/2023 2:24:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. محمود أبو فروة الرجبي علينا دائما الاعتراف أن مجتمعاتنا العربية في الغالب تحب الإشاعات، وتساهم ببراءة – في غالب الأحيان – بنشر الإشاعات، دون التمحيص في الـمعلومات التي تصل إلى الأشخاص، أو البحث عن مدى صدقها، أو أهداف من يطلقها، وهذا له عدة أسباب لا بد من معالجتها خاصة أننا نعيش في عصر الإعلام الرقمي الذي جعل من كل شخص قادرا على بث أو نشر محتوى قد ينتشر بين الـملايين.
أول سبب لانتشار الإشاعات هو ناشر الإشاعة نفسه، وهناك نوعان من هؤلاء، النوع الأول صانع هذه الإشاعة، وهو في العادة شخص ذكي، له أهداف محددة يعمل عليها، والثاني ناقل الإشاعة، وهو في العادة أقل ذكاء من الأول، وقد ينشر الإشاعة مجانا – أي دون أن يكون له أي هدف مباشر- سوى الفضول، أو حب تحذير الـمجتمع من شيء ما – في حالة كانت الإشاعة حول خطر ما- أو لتشجيع الناس على فعل شيء – في حالة كانت الإشاعة حول ظاهرة معينة-، أو ما شابه.
غياب الـمعلومة من الجهات المعنية في الوقت الـمناسب هي من أسباب انتشار الإشاعات، ومع انتشار الإعلام الرقمي، أصبح الثانية أو الدقيقة لها تأثير كبير على انتشار الإشاعة، فهناك آلاف صانعي الـمحتوى ممن يبحثون عن أي معلومة، أو حدث سواء أكان صحيحا، أم لا، من أجل بناء محتوى بهدف الحصول على مشاهدات أكبر، ومن سوء الحظ أن هؤلاء المؤثرين، ليس لديهم - في الغالب – الثقافة الكافية لتمحيص ما يصل إليهم، أو الإرادة من أجل الوقوف أمام بعض الـمحتوى الذي قد يسيء للدولة، أو الشعب، أو الحياة العامة للناس، وحل ذلك هو تأهيل المؤثرين من أجل مؤسسات الـمجتمع المدني، لاعطائهم ثقافة خاصة ترقي طريقة تفكيرهم، وتجعلهم يضعون الدولة، والـمجتمع في قمة أولوياتهم بغض النظر عن المشاهدات والربح الـمادي، ولا نريد أن نظلم من يتلزم منهم بذلك، وهم موجودون طبعا.
إن تداول الأكاذيب والإشاعات له آثار كبيرة على الاستقرار الاجتماعي والثقة بين أفراد المجتمع. يمكن أن يؤدي انتشار المعلومات غير الصحيحة إلى فقدان الثقة بين الأفراد والمؤسسات، مما يعرقل التعاون ويؤدي إلى انعدام الاستقرار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتسبب الأكاذيب في تأثيرات وخيمة على العلاقات الدولية، حيث تعكس سمعة الدولة وتؤثر على تفاعلها مع مجتمع الأمم.
تحقيق أمان المجتمع يتطلب جهودا مشتركة من الحكومات ووسائل الإعلام والمواطنين. يجب أن تعمل الحكومات على تعزيز الشفافية وتوفير معلومات دقيقة وموثوقة للجمهور. في الوقت نفسه، ينبغي على وسائل الإعلام تحمل مسؤوليتها في نقل الأخبار بدقة وموضوعية، وتجنب تضخيم الأحداث أو تشويه الحقائق.
من الجوانب الأخرى، يجب على المواطنين تطوير مهارات التمييز بين الأخبار الصحيحة والأكاذيب. يمكن تحقيق ذلك من خلال التثقيف الإعلامي وتعزيز الوعي بأساليب التحقق من صحة المعلومات. كما يمكن تشجيع المدارس والمؤسسات التعليمية على تضمين دروس حول مهارات التحقق والتفكير النقدي في مناهجها.
بفي الختام، يعد تحصين المجتمع من الأكاذيب والإشاعات تحديا هاما يتطلب تكامل الجهود. إن بناء جدار قوي من الثقة يحافظ على استقرار المجتمع ويعزز التفاعل الإيجابي على الصعيدين الوطني والدولي، واعتقد أن إدخال دورات للنقد الإعلامي، والتربية الإعلامية للكبار والصغار، وتدريب الناس في مختلف أماكنهم على الإعلام يقلل من مساوئ الإشاعة.

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