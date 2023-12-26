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حرب غزة ضمن السياق العام

12/26/2023 2:24:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. محمود عبابنة بالرغم من إدراكنا للعلاقة الحميمة والوطيدة والإستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، ومن هنا شاعت المقولة المكررة (( ان إسرائيل هي الولاية الأميركية رقم (51))) ، وبالرغم من جدلية من يقود من هذا التحالف الثنائي المقدس إلا إن إصحاب الرؤى الكاشفة إن وجدوا في العالم العربي وإلى جانبهم المفكرون والمراقبون السياسيون لم يخطر على بالهم مكنون ومستوى التوافق الأميركي الإسرائيلي على حجم ومدى ردة الفعل الأميركية الإسرائيلية على عملية السابع من تشرين الأول في غلاف غزة، في الحقيقة لم يكن من المتوقع من الولايات المتحدة الأميركية ضرب عرض الحائط بعلاقاتها وصداقاتها وتحالفاتها مع الدول العربية التي تدعي صداقتها، وإعطاء إسرائيل شيكا مفتوحا على بياض وتفويضاً بإدارة خطة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة الذي يتحقق على مرآى من العالم، وأن تحمي هذا التفويض في أروقة الجمعية العامة واجتماعات مجلس الأمن، ويبدو أن التعامل مع حرب غزة جاءت ضمن السياق العام الذي تعمل عليه الولايات المتحده الأميركية وقوات حلف الناتو، بالتعاون مع قلعتهم المتقدمة في المنطقة موضوع الخطة والمعالجة، والتي شرعوا بها منذ سنوات بتحقيق غاياتهم وأهدافهم في المنطقة العربية، طبقا لما ترسمه مراكز الدراسات وما ينتهي إليه مفكروهم ومنظروهم .
زعزعة استقرار الدول العربية المستهدفة بهدف تقسيمها طبقا لمبررات إقليمية أو عرقية أو طائفية هي الشغل الشاغل لقوى الهيمنة الصهيونية والمخططين الإستراتيجيين الأميركيين، ونظرية المؤامرة بهذا الشأن ليست شماعة، وإن تكرر التمسك بها والتعليق عليها كلما داهمنا عجزنا وتخلفنا وقلة حيلتنا، فمن ينكر أن مصلحة إسرائيل والدول الداعمة والراعية لكيانها هي في إضعاف هذه الشعوب التي يصفونها بالشريرة (خطاب تاتشر في أميركا غداة الغزو الأميركي البريطاني للعراق)، ومن ينكر ما ينادي به أحد أهم أساطير الفكر الغربي ومهندس تقسيم العالم العربي ((برنارد لويس)) حيث يقول: (الحل الوحيد للتعامل مع الشعوب العربية والمسلمة هو إعادة احتلالهم واستعمارهم وتدمير ثقافتهم، وتقسيم دولهم إلى وحدات عشائرية وطائفية، واستثمار التناقضات العرقية والقبلية لتحقيق غرض السيطرة عليهم)، وفي حقيقة الأمر فإن ما يبرر رغبتهم في تفتيت دول المنطقة العربية هو الرغبة في السيطرة وحماية أمن إسرائيل وبقائها، والاستئثار بمقدرات المنطقة وخيراتها الطبيعية الوفيرة من النفط والغاز، والتحكم بمضائق العبور البحرية المهمة (مضيق باب المندب - قناة السويس) وهذا يدركه كثير من الزعماء العرب ولا يفصحون عنه، وكذلك كثير من المفكرين العرب الذين يفصحون عنه بكتاباتهم ورواياتهم ، ونذكر منهم على سبيل المثال وليس الحصر المفكر العربي الأردني حسني عايش في محاضرة له في رابطة الكتاب الاردنيين قبل أكثر من 40 عاماً ، كما لا ننسى ما عبر عنه الروائي العربي الجزائري واسيني الأعرج في روايته ((حكاية العربي الأخير (( الذي قدم استشرفا متقدما لواقع عربي متردٍّ يستسلم ويسلم أمره للقوى المتربصة به والطامعة بثرواته والمتحفزة لتقليم أظافره.
حرب غزة وردة الفعل الأميركية الإسرائيلية جاءت ضمن هذا التنظير منقطع النظير، فهذه التوليفة سبق أن تم تحضيرها واعتمادها كمنهج لتطبيق الخناق على شعوب المنطقة العربية ومحاصرتها واخضاعها لإسرائيل، باعتبارها القلعة المتقدمة لأميركا وللغرب، وتفويضها بإهانة الشعوب العربية وقادتها، والتصرف مع دولهم بفوقية، وتذكيرهم بضعفهم واستحقاق أجرة حمايتهم، وما زلنا نذكر تهديدات ترامب وتلويحاته من حين إلى آخر، وهذه الأيام نشاهد وزير الخارجية الأميركي وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي، عندما يسأله أحد الصحفيين عن ما تفعله إسرائيل من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني في غزة، فلا يملك إلا أن يردد عبارته الممجوجه.. لإسرائيل حق الدفاع عن النفس، يقولها دون خجل أو خوف من شعوب المنطقة المغلوبة على أمرها والتي يمنع عليها أن تصهل أو تصرخ من الألم، باسثناءات محدودة.

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