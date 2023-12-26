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أكثر من شماتة.. أقل من ثأر

12/26/2023 2:24:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قبل دخولهم أرض غزة، ينشر جنودهم صوراً بابتسامات مستفزة، يتوعّدون بأسنان مُجمّلة قد لا تحتمل آخر الغضب. يدخلون أمتاراً، عشرات أو مئات، يحرقون طعاماً في بقالة، ألعاباً وقرطاسية في مكتبة، يعبثون بملابس نسائية، يلتقطون سيلفي أمام بحرنا. إنهم يتصرفون مثل منتصرين، لا بأس. أما بعد، يُشحنون على نقالات وكراسٍ متحركة في مروحيات، تُجمع أطرافهم في أكياس سوداء متعددة الأغراض، يُجري إعلامهم لقاء مع جندي ليفهموا ما جرى بعد ابتسامة هوليوود، وسيلفي البحر، فيقول أفيخاي ليفي: أبول على نفسي في الليل من الخوف.
إذاً فهم يقعون في الكمائن مثل الذباب والحشرات عديمة الفائدة، ليضحك يوسف، ويُفتن بشَعره "الكيرلي" أكثر، وهم يحترقون مثل الشوك في دباباتهم، فيتنهد المذيع المُتعَبْ: "معلش"، يُقتلون على بُعد صفر أو أقل، فيجيء الابن الشهيد لأمّه في منامها الأول، يصابون بالعمى، وشيء من الصمم، فيأكلُ الأولاد العشاء الذي فاتهم لما استعجلتهم الغارة، يتأخرون قليلاً بـ"النفوق"، تتعذّبُ بالصعود أرواحهم، فتعود للجدِّ روحه، وروح روحه، يصابون بانسدادات في المسالك البولية، وتنخفض فرصهم في الإنجاب، فتكتمل ضحكة الخُدج، ويستكملون الحياة شهداء.
يطربني صوت مذيعهم الخشن المشروخ بالخاء، معلناً أرقام قتلاهم، أكثر من صوت فيروز وهي تحث الهوى على الرجوع. أحبُّ أرقام الإصابات في صفوفهم، أكثر مما أحبُّ الأصفار على يمين حسابي البنكي. أفضّلُ أن أستمع إلى تفاصيل إصاباتهم، أكثر من أن تعدّ سيدة شاماتها.. حروق في الوجه، تسلخات من طول الإقامة في الميركافا، أطراف مقطوعة، عمى، واكتئاب ما بعد الولادة. هل أشمت.. لا هي أكثر من شماتة، وأقل من ثأر. ولأستعيدني أفتح يوتيوب، أكتب في صندوق البحث: كيف كان محمود درويش يصنع قهوته.
انزلوا من سمائنا إلى أرضنا، اقتربوا من النقطة صفر. أعرفُ أني أقول كلاماً عربياً قديماً لا يصلح للحروب الحديثة، الموجهة والحرة، كلاماً لا يصلح للحوار مع قنابلكم الذكية. انزلوا من سمائنا، أعرفُ أنكم لا تفهمون الحِكم وقد لا تصدقون أن أي طائر مهما ارتفع لا بد أن يقع. انتشروا في حاراتنا راجلين أو محصّنين، امشوا في حقولنا، اغرفوا طعاماً من مطابخنا، سددوا أسلحتكم نحو الكائنات المرسومة على أسرّة أطفالنا، ثمّ تعالوا إلى حرب رجل إلى رجل، وتذكّروا أن الموت بالطريقة التي كنتم تقتلوننا فيها، هو أعدل ما سيحدث لكم.
التقطوا ما شئتم من الصور في غزة، مبتسمين وضاحكين وساخرين، أما بعد، حين تُشحنون على نقالات وكراسٍ متحركة في مروحيات، لا تنسوا التقاط صور في مراكز ترميم العظام، وابتسموا للكاميرا من وراء ضمادات الحروق، ومن كان منكم قادراً على المشي بساق واحدة أن يذهب للسلام على زميله المقعد في الغرفة المجاورة. هناك صور أخرى يحتاجها "أدريناليننا" في مراكز التأهيل النفسي، وعيادات مستحدثة لعلاج التبول اللاإرادي. التقطوا ما شئتم من الصور، وتذكّروا جيداً أن كلّ حرب لها صورة واحدة، وهذه الحرب كانت صورتها مقاتل منا يجرُّ جندياً منكم.

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