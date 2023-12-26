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فطر بري يسمم العشرات في إربد

12/26/2023 2:22:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد- أصيب العشرات في لواء بني كنانة بالتسمم بعد تناولهم الفطر البري السام، وفق مصدر في مستشفى اليرموك الحكومي.

وقال المصدر إن عشرات الأشخاص راجعوا قسم الطوارئ في المستشفى، وهم يعانون من آلام في البطن والرأس والإسهال والاستفراغ.

وأضاف أنه تم تقديم العلاج المناسب لهم وإخراجهم من المستشفى.

وحاولت "الغد" التواصل مع مدير مستشفى اليرموك الدكتور أحمد العكور، إلا أنه لم يُجب على هاتفه.

وكانت وزارة الصحة، حذرت من المخاطر الصحية الناجمة عن تناول الفطر البري السام.

وقالت الوزارة إنه يتم تنفيذ حملات توعوية حول المخاطر الصحية الناجمة عن تناول الفطر البري، لا سيما وأن هناك أنواعا منه ذات درجة سمية عالية.

وأهابت الوزارة بالمواطنين بضرورة عدم تناول الفطر البري، إذ إن غالبيته سام، لكن يصعب تمييز الأنواع السامة منه، وبالتالي فإن عدم تناوله نهائيا أسلم.

وأوضحت أن أعراض التسمم الفطري تتراوح بين الغثيان والتقيؤ وآلام البطن والإسهال، وأن التسمم الفطري قد يؤدي إلى مضاعفات خطرة؛ كالفشل الكلوي أو الكبدي.

وأشارت الوزارة إلى إعدادها نشرة توعوية حول التسمم الفطري تم تعميمها على جميع مديريات الصحة بالمحافظات لإطلاع الكوادر الصحية عليها، فضلا عن تنظيم حملات توعية للمواطنين لتعريفهم بالمخاطر الصحية الناجمة عن تناول الفطر البري والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتوعية الطلبة في المدارس بهذه المخاطر وتجنب تناول الفطر البري.

ولفتت إلى أنه تم التعرف عالميا على 100 صنف من الفطر السام، يصنف 15-20 منها بأنه قاتل، مبينة أن التسمم الفطري يسبب مضاعفات خطيرة لدى الأطفال وكبار السن.

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