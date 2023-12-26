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تقدُّم يفتتح رابع مقر له في الكرك على مستوى محافظات المملكة

12/26/2023 2:22:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) افتتح حزب تقدُّم مقره الرابع بالمحافظات في محافظة الكرك بحضور أمينه العام العين الدكتور خالد البكار ورئيس المجلس المركزي للحزب الدكتور فوزي الحموري وعدد من أعضاء مكتبه السياسي وأعضاء من الهيئة العامة.

وقال أمين عام الحزب الدكتور خالد البكار أن افتتاح الحزب لمقره الرابع في محافظة الكرك يؤكد مواصلة الحزب في الوصول إلى محافظات المملكة كافة، وللتسهيل على القائمين على إدارة المقر لاستقطاب المزيد من المنتسبين للحزب.

وأشار إلى أن العمل الحزبي يهدف إلى نقل الحوار من الحالة العشوائية إلى الحوار المؤطر من خلال الأحزاب وصولاً للمشاركة السياسية الفاعلة باستخدام الوسائل الدستورية المتاحة وصولا إلى التحسين والتطوير والإصلاح الشامل لكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن.

وأكد أن حزب تقدُّم يركز على النوعية في استقطاب المنتسبين، مثمنا جهود أعضاء الحزب في محافظة الكرك في استقطاب المزيد من المنتسبين.

ولفت البكار إلى أن افتتاح الفرع يتزامن مع الحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة التي قد تطول بصمود الأهل في غزة على أرضهم ضد آلة الحرب الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الأردنيين يفتخرون بالموقف الأردني الذي يتصدر المواقف كافة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الداعم للأهل في غزة، من خلال موقف سياسي أردني واضح داعم لصمود الأهل في غزة، إضافة إلى تقديم المساعدات الممكنة خلال الفترة الماضية عبر مجموعة الإنزالات الجوية التي نفذتها طائرات سلاح الجو الملكي.

وأكد أنه بالرغم من وجود الأردن في إقليم ملتهب إثر الاضطرابات السياسية المتلاحقة ودفع تكاليف اللاجئين، وما رافق ذلك من تضرر لخططه الاستراتيجية ولتحفيز اقتصاده ولخططه الإصلاحية إلا أن الأردن نجح بالمحافظة على متانة جبهته الداخلية ومتانة واستقرار اقتصاده.

وأشار البكار إلى الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي – والأجهزة الأمنية في محاربتها لعمليات تهريب المخدرات، مثمنا هذه الجهود التي تهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

بدوره هنأ رئيس المجلس المركزي للحزب الدكتور فوزي الحموري أعضاء الحزب في محافظة الكرك بافتتاح مقره لتمكينهم من التواصل مع أهل المحافظة وتقديم برامج الحزب لمزيد من الاستقطابات.

وثمن الحموري مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الداعمة للأهل في غزة وتقديم المساعدات ومنها المساعدات الطبية لهم لدعم صمودهم، عبر جهود القوات المسلحة لأن قوة الأردن قوة لفلسطين، مشيرا إلى أن الحرب على غزة أوضحت للعالم الفارق بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع الأطفال والشيوخ والنساء، حيث تقوم جيش الاحتلال بقتل الجميع دون رحمة.

وتحدث عضو المكتب السياسي في الحزب رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب المهندس فراس العجارمة، بعد أن بارك لأهل الكرك افتتاح مقر الحزب في المحافظة، عن الموقف الأردني الداعم للأهل في غزة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الذي سعى خلال الفترة الماضية بجهود كبيرة ومتواصلة من خلال الدبلوماسية الأردنية لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.

وأشار العجارمة إلى أن حزب تقدُّم يتميز بجاذبية متميزة في الاستقطاب والخطاب الذي يقدمه.

وأكد عضو المكتب السياسي رائد الخزاعلة أن حزب تقدُّم ينتهج العديد من الثوابت التي يشترك بها جميع الأعضاء، مشددا على أن الحزب يهدف إلى أن يكون فاعلا على الساحة السياسية من خلال المشاركة السياسية الفاعلة.

عضو المكتب السياسي المحامي صلاح معايطة أكد على أهمية افتتاح مقر الكرك، واعداً ببذل المزيد من الجهود لتوسيع انتشار الحزب في الكرك، من خلال توضيح برامج الحزب وتوجهاته في الفترة المقبلة.

وتحدث رئيس المحكمة الحزبية في الحزب الدكتور مدين محاسنة حول النهج الذي انتهجه الحزب في الحث على مشاركة كافة هيئات وأعضاء الحزب في العمل وهذا دليل على أنه يرفض فكرة حزب الشخص الواحد، مؤكدا أن العمل السياسي يحتاج لتضافر جهود جميع المنتسبين في الوصول إلى تحقيق برامج الحزب.

وقال عضو الحزب عريف حفل الافتتاح عبدالحي الرماضيين إن محافظة الكرك هي حاضنة للأحزاب من القرن الماضي والعديد من أبنائها أسسوا العديد من الأحزاب والآن بصدور قانون الأحزاب بادر العديد منهم بالانتساب للأحزاب الوطنية للمساهمة في التنمية السياسية.

وفي الختام دار نقاش موسع بين الحضور أداره عضو المجلس المركزي في الحزب عبد الحي الحباشنة تناول مختلف القضايا المحلية وأهمية الحوار حولها، مؤكدين ضرورة نجاح حزب تقدم في ترسيخ النهج الديمقراطي الذي شرع به جلالة الملك عبد الله الثاني في تطوير ركائز التنمية السياسية في الأردن.

وكان الحزب بعد حفل الإشهار الرسمي قد افتتح ثلاثة مقرات له في محافظات العاصمة والزرقاء واربد.

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