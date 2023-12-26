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تخفيضات بأكثر من 50% على السلع والخدمات في العقبة

12/26/2023 2:22:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة- توافقت كافة القطاعات التجارية والسياحية والنقل والخدمات المساندة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على منح كافة أبناء المحافظات الأردنية وضيوفهم ستون يوما للتسوق والشراء والسياحة والترفيه بتخفيضات تزيد على 50% على كافة السلع والخدمات، فيما تنتهي في شهر شباط/ فبراير المقبل.

وأكد نائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي أن غرفة التجارة بالتعاون مع سلطة العقبة الخاصة وكافة الجهات المعنية بإعادة تنشيط العقبة أطلقت أكبر موسم للتخفيضات بالمدينة الساحلية، لا سيما في القطاع التجاري وأسعار الفنادق والشقق الفندقية والنقل والمواصلات والأسواق التجارية ومراكز الغوص ومحمية وادي رم والمخيمات السياحية وكل ما يتعلق بخدمة المواطن والزائر.

وكشف الرياطي عن قيام غرفة تجارة العقبة بتخصيص سيارتين حديثتين مجمركتين كجائزة كبرى يتم السحب عليهما بعيد انتهاء موسم التخفيضات في شهر شباط المقبل، إضافة إلى مئات الجوائز والحوافز من محلات التسوق والسياحة.

وبين نائب رئيس غرفة تجارة العقبة أنه تم عقد اتفاقيات مع شركة جت للنقل ومعظم شركات النقل السياحية في المملكة لنقل الزوار والضيوف من المحافظات الأردنية إلى العقبة على النحو التالي 10 دنانير ذهاب وإياب في باصات جت مجانا من مراكز المحافظات في النقل السياحي للعقبة، وخصومات كبيرة على تذاكر الطيران.

ونوه إلى أسعار خاصة تم الترتيب لها مع المخيمات السياحية في وادي رم للزوار والضيوف، إضافة إلى أسعار رمزية في مراكز الغوص والقوارب السياحية والزجاجية والشقق الفندقية والفنادق وفي معظم المطاعم والمحلات التجارية المشاركة في موسم التخفيضات، مشيرا إلى تسجيل ما يزيد على 500 مؤسسة ومنشأة لهذا الموسم لدى غرفة تجارة العقبة وما زال التسجيل مستمرا.

وأكد الرياطي أن الهدف الأساسي من موسم التخفيضات إعادة الثقة بين المستهلك المحلي وجميع القطاعات التجارية والسياحية في المنطقة الاقتصادية الخاصة، وتشجيع زوار العقبة على التسوق والإقامة فيها لفترات أطول، من خلال تخفيضات وعروض حقيقية غير مسبوقة تجذب الزائر المحلي بالدرجة الأولى وتنشيط الحركتين السياحية والتجارية، مؤكدا دعم الغرفة لموسم التخفيضات والذي سيستمر لشهرين لإعادة وضع العقبة كخيار أول أمام الأردنيين للاستثمار والتسوق.

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