ديوان المحاسبة لعام 2022: قرابة 739 ألف جرعة مطعوم كورونا منتهية الصلاحية

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- Alghad Newspaper) احمد التميمي كشف تقرير يوان المحاسبة لعام 2022 عن وجود 738.522 جرعة مطعوم فيروس كورونا منتهية الصلاحية شكلت ما نسبته 6.6 من إجمالي الجرعات علما بأنه تعذر حصر كميات المطاعم منتهية الصلاحية الموزعة خارج قسم الامصال والمطاعم.
وحسب التقرير ان وزارة الصحة قامت بتمديد صلاحية مطعوم فايزر لمدة 6 شهور بعد انتهاء الصلاحية المثبته على المطعم بناءا على كتاب وارد من الشركة المصنعة دون إجراء فحوصات اللازمة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء للتأكد من صلاحيته وفعاليته.
وووفق التقرير ان الاتفاقية لم تتضمن شرط شراء المطعوم تعهد الاستبدال في اتفاقيات شراء المطاعم في حال انتهت صلاحيتها أو قاربت على الانتهاء.
وكشف التقرير عن وجود 312.820 جرعة من المطاعم بأنواعها زائدة عن الحاجة تم التبرع بها إلى الدول الأخرى.
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