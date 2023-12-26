بروبتيك كونيكشن العالمية: نتوقع دورًا رائدًا للمملكة في مجال تقنية العقارات ((بروبتيك))

(MENAFN
- Al Watan) أكد السيد/ إيفو فان بروكلين الشريك الإداري لشركة بروبتيك كونيكشن الاستشارية العالمية، وأحد المتحدثين في منتدى مستقبل العقار الثالث المنعقد بالرياض، خلال الفترة من 22 وحتى 24 يناير2024، أن المملكة العربية السعودية يتوقع لها أن تصبح إحدى الدول الرائدة عالميًا في مجال العقارات، وتقنية ((بروبتيك))" Proptech".
وتعتبر تقنية ((بروبتيك))، أي تكنولوجيا العقارات، أحدث التقنيات العقارية، وتتضمن عدة جوانب مختلفة في صناعة العقارات، أبرزها المبيعات والتسليم، وإدارة المرافق وعمليات الصيانة، وإدارة العقود، وغيرها، حيث تتيح تقنية ((بروبتيك))، استخدام المنصات السحابية لإدارة العقارات، وإنجاز المعاملات بطريقة رقمية.
وقال السيد/ إيفو فان بروكلين ، في تصريحه، بمناسبة قرب انعقاد منتدى مستقبل العقار الثالث:" لقد أدى التطوير الذي حدث في المملكة، ضمن إطار مبادرة رؤية 2030 إلى جذب اهتمام استثماراتنا بقوة لشبكتنا "بروبتيك كونيكشن العالمية"، وأن الطبيعة التحويلية للمشاريع تقدم لوحة واضحة، حيث يمكن بناء حلول تكنولوجية للاستخدام الأمثل، والأفضل، وليس للمباني والبنية التحتية القديمة".
وتابع بروكلين: نحن نؤمن ومن خلال العمل مع شركاء مثلنا، في "بروبتيك كونيكشن"، بأن السعودية يمكن أن تصبح رائدة عالميًا في مجال تقنية Proptech، كما إننا نتوقع نشاطًا استثماريًا عالميًا قويًا في النظام البيئي السعودي لتقنية ((بروبتيك))" Proptech"في المستقبل القريب".
من جهتها، أوضحت الأستاذة ريم الحربي رئيسة العمليات في منتدى مستقبل العقار، أن المنتدى يستقطب أفضل الشركات العالمية في مجال قطاع العقار والاستشارات، وذلك بهدف توطين الخبرات المحلية، بجانب الاستفادة من هذه الشركات لتحقيق هذه الهدف.
كما أشارت ريم الحربي، في تصريحها، إلى أنه ومن أهداف استقطاب الشركات العالمية، العمل أيضا على تمكين الشركات المحلية للاستفادة من الخبرات الواسعة لهذه الشركات، لنقل التجارب والممارسات الدولية في قطاع منظومة العقار، علاوة على تعزيز الاهتمام بالمحتوى المحلي، ورفع كفاءة وقدرات شركاتنا المحلية، وأيضا لرفع القدرات الذاتية لكوادرنا المحلية، من أبناء وبنات الوطن.
يذكر إلى أن منتدى مستقبل العقار، وخلال نسخته الثالثة، من المتوقع أن يشهد مشاركات مميزة، لكبرى الكيانات العقارية والاستشارية، على المستويين المحلي، والعالمي، بجانب مشاركة متحدثين محليين، وعالميين، وخبراء في مجال العقار، سيبحثون أفضل السبل، والفرص لمناقشة القضايا العقارية، كما سيتم طرح أبرز التجارب، والممارسات العالمية وأحدث التقنيات والتطبيقات في قطاع منظومة العقار، التي تسهم في زيادة نمو وتطور هذا القطاع.
MENAFN26122023000089011017ID1107659007
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.