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بروبتيك كونيكشن العالمية: نتوقع دورًا رائدًا للمملكة في مجال تقنية العقارات ((بروبتيك))

12/26/2023 2:20:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد السيد/ إيفو فان بروكلين الشريك الإداري لشركة بروبتيك كونيكشن الاستشارية العالمية، وأحد المتحدثين في منتدى مستقبل العقار الثالث المنعقد بالرياض، خلال الفترة من 22 وحتى 24 يناير2024، أن المملكة العربية السعودية يتوقع لها أن تصبح إحدى الدول الرائدة عالميًا في مجال العقارات، وتقنية ((بروبتيك))" Proptech".
وتعتبر تقنية ((بروبتيك))، أي تكنولوجيا العقارات، أحدث التقنيات العقارية، وتتضمن عدة جوانب مختلفة في صناعة العقارات، أبرزها المبيعات والتسليم، وإدارة المرافق وعمليات الصيانة، وإدارة العقود، وغيرها، حيث تتيح تقنية ((بروبتيك))، استخدام المنصات السحابية لإدارة العقارات، وإنجاز المعاملات بطريقة رقمية.
وقال السيد/ إيفو فان بروكلين ، في تصريحه، بمناسبة قرب انعقاد منتدى مستقبل العقار الثالث:" لقد أدى التطوير الذي حدث في المملكة، ضمن إطار مبادرة رؤية 2030 إلى جذب اهتمام استثماراتنا بقوة لشبكتنا "بروبتيك كونيكشن العالمية"، وأن الطبيعة التحويلية للمشاريع تقدم لوحة واضحة، حيث يمكن بناء حلول تكنولوجية للاستخدام الأمثل، والأفضل، وليس للمباني والبنية التحتية القديمة".
وتابع بروكلين: نحن نؤمن ومن خلال العمل مع شركاء مثلنا، في "بروبتيك كونيكشن"، بأن السعودية يمكن أن تصبح رائدة عالميًا في مجال تقنية Proptech، كما إننا نتوقع نشاطًا استثماريًا عالميًا قويًا في النظام البيئي السعودي لتقنية ((بروبتيك))" Proptech"في المستقبل القريب".
من جهتها، أوضحت الأستاذة ريم الحربي رئيسة العمليات في منتدى مستقبل العقار، أن المنتدى يستقطب أفضل الشركات العالمية في مجال قطاع العقار والاستشارات، وذلك بهدف توطين الخبرات المحلية، بجانب الاستفادة من هذه الشركات لتحقيق هذه الهدف.
كما أشارت ريم الحربي، في تصريحها، إلى أنه ومن أهداف استقطاب الشركات العالمية، العمل أيضا على تمكين الشركات المحلية للاستفادة من الخبرات الواسعة لهذه الشركات، لنقل التجارب والممارسات الدولية في قطاع منظومة العقار، علاوة على تعزيز الاهتمام بالمحتوى المحلي، ورفع كفاءة وقدرات شركاتنا المحلية، وأيضا لرفع القدرات الذاتية لكوادرنا المحلية، من أبناء وبنات الوطن.
يذكر إلى أن منتدى مستقبل العقار، وخلال نسخته الثالثة، من المتوقع أن يشهد مشاركات مميزة، لكبرى الكيانات العقارية والاستشارية، على المستويين المحلي، والعالمي، بجانب مشاركة متحدثين محليين، وعالميين، وخبراء في مجال العقار، سيبحثون أفضل السبل، والفرص لمناقشة القضايا العقارية، كما سيتم طرح أبرز التجارب، والممارسات العالمية وأحدث التقنيات والتطبيقات في قطاع منظومة العقار، التي تسهم في زيادة نمو وتطور هذا القطاع.

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