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انضمام 8 أحياء جنوب الرياض للسجل العقاري ضمن المرحلة الثالثة - جريدة الوطن السعودية

12/26/2023 2:19:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن انضمام ثمانية أحياء مستفيدة من السجل العقاري جنوب مدينة الرياض ضمن المرحلة الثالثة والتي بدأت مطلع هذا الأسبوع.
ودعت الهيئة ملاك العقارات في أحياء: ( الحزم ، الزهرة ، السويدي الغربي ، العريجاء الأوسط ، العريجاء الغربي ، العوالي ، ظهرة البديعة ، لبن ) إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل ابتداءً من يوم غد الأربعاء، ويستمر التسجيل حتى نهاية 28 مارس 2024م الموافق 18 رمضان 1445هـ ، وبذلك تكون المرحلة الثالثة من رحلة أعمال السجل العقاري شملت 8 مناطق عقارية, تضم كل منطقة عقارية مستفيدة عدداً من الأحياء ليبلغ إجمالي عدد الأحياء المستفيدة في المدن الثلاث ( 56 حياً) بواقع ( 54 حياً ) في مدينة الرياض ، وحي واحد في الدمام والمدنية المنورة .
وأوضحتْ "هيئة العقار" أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء مُتاح عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية أو من خلال مراكز الخدمة، مبيَّنة أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك إلكتروني مُحدَّث صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية، وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلاً.
وأشارت إلى إمكانية التواصل مع شركة "السجل العقاري" من خلال الرقم الموحد للاستفسارات (199002) الذي تم تخصيصه للإجابة على أية استفسارات أو متابعة الطلبات، أو لتسهيل عملية التسجيل يمكن للمستفيدين الراغبين في زيارة مركز خدمة العملاء في مدينة الرياض حجز موعد عن طريق الموقع الرسمي للسجل العقاري .

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