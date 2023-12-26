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العثور على جثتي سعودي وكويتي بعد اختطافهما في العراق - جريدة الوطن السعودية

12/26/2023 2:19:53 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة الخارجية الكويتية أن السلطات المعنية في جمهورية العراق عثرت اليوم على جثتين تعودان لمواطن كويتي وآخر يحمل الجنسية السعودية مقيم في دولة الكويت، واللذين اختفيا في محافظة الأنبار في العراق مؤخراً.
وأعرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، عن ألمه وحزنه بهذا الخبر المفزع، راجياً من الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان، كما عبر عن خالص تعازيه الحارة لأسر الضحيتين في هذا المصاب.
وأكد وزير الخارجية أن وزارة الخارجية تابعت وعلى مدار الساعة مع السلطات العراقية التي قامت بجهود كبيرة للعثور عليهما بأسرع وقت ممكن، مضيفاً بأن التنسيق جاري حالياً مع حكومة جمهورية العراق لمعرفة ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية، مشيراً الى أنه أوعز لسفارة دولة الكويت في بغداد لمتابعة وإنهاء الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وأشاد الوزير بالجهود المشكورة التي قامت بها القيادة والسلطات العراقية من أجل الكشف عن مصير الفقيدين خلال فترة وجيزة.

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