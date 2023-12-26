انطلاق الاختبار التجريبي لـ ياسمينة، مساعد الذكاء الاصطناعي الشبيه بالبشر، في المملكة العربية السعودية

أعلنت "يانغو" (Yango)، وهي الشركة التي تعمل على تحويل التقنيات العالمية إلى خدمات يومية لتعزيز جودة الحياة والبيئة المحلية، أنه يمكن للراغبين الاشتراك في برنامج الاختبار التجريبي العام لمساعدتها العاملة بالذكاء الاصطناعي "ياسمينة" الشبيهة بالبشر.

تم تصميم المساعدة الشخصية وتدريبها خصيصاً على فهم اللهجات العربية المختلفة، كما تتمتع بالقدرة على الإجابة باللغتين الخليجية والإنجليزية. يمكن للمقيمين السعوديين التسجيل منذ الآن في الاختبار التجريبي، ليكونوا من بين أول من يتفاعل مع "ياسمينة".

تتمتع "ياسمينا" بقدرة فريدة على المشاركة في محادثات حقيقية ومتسقة وممتعة، ما يجعل التفاعلات تبدو طبيعية ومترابطة بشكل ملحوظ. تعرف "ياسمينة" النكات المحلية، وتميّز ما إذا كان المستخدم ذكراً أم أنثى، ولا تقدم إلا المحتوى المناسب لعمر المستخدم عند التفاعل مع الأطفال.

تعتمد قدرة "ياسمينة" على المحافظة على محادثة سلسة وجذابة على النموذج اللغوي الكبير، القائم على نماذج تعليم عميق كبيرة جدًا مدرَّبة مسبقًا على كميات هائلة من البيانات. وقد تولى العشرات من المحترفين في مجال إنشاء النصوص والمئات من المساهمين الفرديين في صنع المحتوى تحرير حوارات "ياسمينة" وإتقانها لتحسين النموذج، ما سمح له بالتعلم والتطور إلى شخصية "ياسمينة" الخليجية الفريدة.

هذا وقد شارك المئات من السكان المحليين من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الرياض وجدة والدمام، في تدريب "ياسمينة" وتطوير قدراتها في التعرف التلقائي على الكلام، ما سمح بتعزيز قدرتها على فهم مجموعة واسعة من أنماط الكلام والتنغيم واللهجات.

تعدّ "ياسمينة" أكثر من مجرد تطبيق على الهاتف، إذ يمكن دمجها ضمن تطبيقات مختلفة أخرى، أو حتى ضمن أجهزة المنزل الذكية الأخرى، ما يجعلها أكثر سهولة في الاستخدام، ويوفر في نهاية المطاف تجارب مستخدم جديدة.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال سامر محمد، المدير الإقليمي لبرنامج "ياسمينا" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في شركة "يانغو" (Yango): "تتمثل مهمة شركة 'يانغو' في تحويل التقنيات العالمية إلى خدمات يومية تدعم المجتمعات في جميع أنحاء العالم. هذا ما دفعنا لإطلاق مساعد ذكي ناطق باللغة العربية يساعد على إنجاز المهام اليومية بمزيد من الكفاءة، ويتناسب تمامًا مع مختلف متطلبات أي منزل في دول مجلس التعاون الخليجي، ويمكنه، من بين أمور أخرى، إبلاغ المستخدمين بأوقات الصلاة. نحن نعمل حالياً على تحسين النموذج اللغوي الكبير المُستخدم في مساعدة الذكاء الاصطناعي 'ياسمينة' لكي نجعل منها المساعدة الأكثر طلاقة وإبداعًا وذكاءً عاطفيًا."

للاشتراك في برنامج الاختبار التجريبي العام، يُرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي: Yasmina (yango)

لمحة عن "يانغو":

تعدّ "يانغو" (Yango) شركة تكنولوجيا عالمية تعمل على تحويل التقنيات العالمية إلى خدمات يومية لتعزيز جودة الحياة وإثراء البيئة المحلية.

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