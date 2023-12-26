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لحظات تليفزيونية الأكثر دراماتيكية لعام 2023

12/26/2023 2:16:00 PM
(MENAFN- Al Watan) حازت 15 لحظة تليفزيونية على الأكثر تأثيرًا، وإثارة للصدمة على شاشة التليفزيون، وتمثلت في:
خاتمة Happy Valley المتفجرة
إيست إندرز يصنع التاريخ
هولي ويلوبي تتحقق من الأمة
أنا بابا أحد المشاهير
لعبة Squid: بطل التحدي يحصد 4.6 مليون دولار
جنون الليل في فيلم Love Island
التاج يغطي وفاة الأميرة ديانا
مثلث الحب الكبير للأخ الأكبر
خروج فيليب سكوفيلد عن صمته
وداع لولا المفجع
كشف قصة واجاثا كريستي الحقيقية
ظهور Ncuti Gatwa بشكل مفاجئ بدور Doctor Who
الكشف عن ادعاءات الاعتداء من راسل براند
عائلة بيكهام تخرج عن صمتها بشأن ريبيكا
صدمة وفاة لوغان روي

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