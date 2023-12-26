لحظات تليفزيونية الأكثر دراماتيكية لعام 2023

(MENAFN
- Al Watan) حازت 15 لحظة تليفزيونية على الأكثر تأثيرًا، وإثارة للصدمة على شاشة التليفزيون، وتمثلت في:
خاتمة Happy Valley المتفجرة
إيست إندرز يصنع التاريخ
هولي ويلوبي تتحقق من الأمة
أنا بابا أحد المشاهير
لعبة Squid: بطل التحدي يحصد 4.6 مليون دولار
جنون الليل في فيلم Love Island
التاج يغطي وفاة الأميرة ديانا
مثلث الحب الكبير للأخ الأكبر
خروج فيليب سكوفيلد عن صمته
وداع لولا المفجع
كشف قصة واجاثا كريستي الحقيقية
ظهور Ncuti Gatwa بشكل مفاجئ بدور Doctor Who
الكشف عن ادعاءات الاعتداء من راسل براند
عائلة بيكهام تخرج عن صمتها بشأن ريبيكا
صدمة وفاة لوغان روي
MENAFN26122023000089011017ID1107658983
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.