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جازان تحتفي بمهرجان عذق

12/26/2023 2:15:59 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق فعاليات مهرجان عذق الرابع، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعه بمنطقة جازان بمحافظة ضمد، وسط اكتمال كافة الترتيبات والتجهيزات، وتنفيذ الفعاليات، التي تستمر 5 أيام.
دعم المزارعين
وتشتهر محافظة ضمد بزراعة المحاصيل الزراعية الأخرى، من أكبر محافظات المنطقة شهرة زراعيًا. ويهدف المهرجان لدعم المزارعين لتسويق منتجاتهم من المحاصيل الحقلية، ومن أهمها الذرة الرفيعة والسمسم والدخن والصناعات التحويلية.
مقومات غذائية
يعتبر الدخن حبوبًا صفراء صغيرة، ويحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، حيث يعد من الحبوب الغذائية المهمة التي تزرع في جميع أنحاء العالم، ويتميز بما له من مميزات بيئية وزراعية وغذائية، ويعد المحصول الأكثر ملاءمة للتطوير في المستقبل، من حيث الأصناف، والمعاملات الزراعية، واستخدام التقنيات الحديثة في زراعته وحصاده وصناعته التحويلية.
زيادة الاهتمام
تسعى المملكة إلى زيادة الاهتمام بالدخن، والتوسع في زراعته وتطويره؛ للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم التنمية الزراعية المستدامة، ومواجهة التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد.

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