جازان تحتفي بمهرجان عذق

(MENAFN
- Al Watan) تنطلق فعاليات مهرجان عذق الرابع، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعه بمنطقة جازان بمحافظة ضمد، وسط اكتمال كافة الترتيبات والتجهيزات، وتنفيذ الفعاليات، التي تستمر 5 أيام.
دعم المزارعين
وتشتهر محافظة ضمد بزراعة المحاصيل الزراعية الأخرى، من أكبر محافظات المنطقة شهرة زراعيًا. ويهدف المهرجان لدعم المزارعين لتسويق منتجاتهم من المحاصيل الحقلية، ومن أهمها الذرة الرفيعة والسمسم والدخن والصناعات التحويلية.
مقومات غذائية
يعتبر الدخن حبوبًا صفراء صغيرة، ويحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، حيث يعد من الحبوب الغذائية المهمة التي تزرع في جميع أنحاء العالم، ويتميز بما له من مميزات بيئية وزراعية وغذائية، ويعد المحصول الأكثر ملاءمة للتطوير في المستقبل، من حيث الأصناف، والمعاملات الزراعية، واستخدام التقنيات الحديثة في زراعته وحصاده وصناعته التحويلية.
زيادة الاهتمام
تسعى المملكة إلى زيادة الاهتمام بالدخن، والتوسع في زراعته وتطويره؛ للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم التنمية الزراعية المستدامة، ومواجهة التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد.
MENAFN26122023000089011017ID1107658982
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.