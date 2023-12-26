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اختراع موهبتي جازان يذهل وزير الاتصالات

12/26/2023 2:15:59 PM
(MENAFN- Al Watan) ‬استعرضت طالبتان من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اختراعين أمام وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ووفد منظومة الاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء، وذلك أثناء عقد لقاءً بمجتمع رجال الأعمال التقني والريادي بمنطقة جازان وحضور المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الأستاذ ملهي بن حسن عقدي، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري.
واستمع السواحة والحضور إلى اختراع الطالبة الموهوبة، ملك حسن علي قيسي، من الثانوية الخامسة بجازان بعنوان Designing) Modeling, and Simulating the Tri-copter Drone to Improve Compact Mechanism)، وهو عبارة عن تصميم ونمذجة ومحاكاة الطائرة بدون طيار ثلاثية المروحية لتحسين الآلية المدمجة بمجال هندسة (طيران وفضاء), كما استمع من الطالبة الموهوبة, غلا تركي نافع جايز المعبدي, من الثانوية الخامسة بجازان لابتكارها بعنوان Design of a New Hydrogen) Fueled Hybrid Car
Prototype)، وهو عبارة عن تصميم نموذج أولي جديد لسيارة هجينة تعمل بالهيدروجين بمجال الهندسة الميكانيكية.
وبين السواحة أنه سيتم التنسيق للمخترعتين مع هيئة الصناعات العسكرية (SAMI) ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا (KACST)) مبديًا سعادته الغامرة بالطالبتين وبما قدمتاه من اختراعين متميزين تخدمان الوطن في المجال الهندسي والتقني في مجال الطيران والفضاء والطاقة البديلة، وبما يحقق الأهداف من دعم المبدعين والمبتكرين لتحقيق نماذج فعالة ومميزة على المستوى المحلي والعالمي.

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