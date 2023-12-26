اختراع موهبتي جازان يذهل وزير الاتصالات

(MENAFN
- Al Watan) استعرضت طالبتان من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اختراعين أمام وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ووفد منظومة الاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء، وذلك أثناء عقد لقاءً بمجتمع رجال الأعمال التقني والريادي بمنطقة جازان وحضور المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الأستاذ ملهي بن حسن عقدي، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري.
واستمع السواحة والحضور إلى اختراع الطالبة الموهوبة، ملك حسن علي قيسي، من الثانوية الخامسة بجازان بعنوان Designing) Modeling, and Simulating the Tri-copter Drone to Improve Compact Mechanism)، وهو عبارة عن تصميم ونمذجة ومحاكاة الطائرة بدون طيار ثلاثية المروحية لتحسين الآلية المدمجة بمجال هندسة (طيران وفضاء), كما استمع من الطالبة الموهوبة, غلا تركي نافع جايز المعبدي, من الثانوية الخامسة بجازان لابتكارها بعنوان Design of a New Hydrogen) Fueled Hybrid Car
Prototype)، وهو عبارة عن تصميم نموذج أولي جديد لسيارة هجينة تعمل بالهيدروجين بمجال الهندسة الميكانيكية.
وبين السواحة أنه سيتم التنسيق للمخترعتين مع هيئة الصناعات العسكرية (SAMI) ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا (KACST)) مبديًا سعادته الغامرة بالطالبتين وبما قدمتاه من اختراعين متميزين تخدمان الوطن في المجال الهندسي والتقني في مجال الطيران والفضاء والطاقة البديلة، وبما يحقق الأهداف من دعم المبدعين والمبتكرين لتحقيق نماذج فعالة ومميزة على المستوى المحلي والعالمي.
MENAFN26122023000089011017ID1107658981
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.