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%73 إنجاز مشاريع تدخلات الظبية الحضرية

12/26/2023 2:15:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أنجزت بلدية محافظة صبيا 73% من مشروع التحسين والتطوير لمدخل الظبية، من خلال إنشاء ممشى ومسارات للدراجات، وتخصيص مواقف للسيارات، وتهيئة منطقة التشجير، والعمل على توسعة الطريق وتحسين طبقة الأسفلت.
وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن محسن خرمي، أن البلدية وفي ظل أعمالها المستمرة في مشاريع التدخلات الحضرية، والارتقاء بجودة الحياة وتشجيع السكان على اتباع أنماط صحية بأفضل المواصفات الفنية، والتميز في جودة الخدمات المقدمة لرفع البيئة الحضرية في المحافظة، أنجزت حتى الآن 73% من نسبة مشروع التحسين والتطوير لمدخل الظبية. إذ قامت البلدية بإنشاء ممشى ومسارات للدراجات، وتخصيص مواقف للسيارات، وتهيئة منطقة التشجير والعمل على توسعة الطريق وتحسين طبقة الأسفلت.

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