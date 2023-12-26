%73 إنجاز مشاريع تدخلات الظبية الحضرية

(MENAFN
- Al Watan) أنجزت بلدية محافظة صبيا 73% من مشروع التحسين والتطوير لمدخل الظبية، من خلال إنشاء ممشى ومسارات للدراجات، وتخصيص مواقف للسيارات، وتهيئة منطقة التشجير، والعمل على توسعة الطريق وتحسين طبقة الأسفلت.
وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن محسن خرمي، أن البلدية وفي ظل أعمالها المستمرة في مشاريع التدخلات الحضرية، والارتقاء بجودة الحياة وتشجيع السكان على اتباع أنماط صحية بأفضل المواصفات الفنية، والتميز في جودة الخدمات المقدمة لرفع البيئة الحضرية في المحافظة، أنجزت حتى الآن 73% من نسبة مشروع التحسين والتطوير لمدخل الظبية. إذ قامت البلدية بإنشاء ممشى ومسارات للدراجات، وتخصيص مواقف للسيارات، وتهيئة منطقة التشجير والعمل على توسعة الطريق وتحسين طبقة الأسفلت.
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