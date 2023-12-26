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ختام المؤتمر العلمي لعلاج الإدمان بجازان

12/26/2023 2:15:59 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت، الثلاثاء، أعمال المؤتمر العلمي الأول لجمعية التوعية بأضرار المخدرات بجازان (علاج الإدمان في المملكة العربية السعودية، الواقع والتحديات) والذي رعاه أمير منطقة جازان، واستمر ليومين في فندق جراند ميلينيوم بمدينة جيزان.
وشهد المؤتمر اعتماد 15 ساعة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومناقشة عدد من المحاور أبرزها المؤثرات العقلية الجديدة في المجتمع السعودي، والإدمان على المنشطات، وإدمان المواد الأفيونية، ومقابلة تعزيز الدافعية لمرضى الإدمان، وإدمان الأدوية المقيدة، وأبحاث القات في المملكة، وبرنامج تأهيل للمدمنين بالمملكة العربية السعودية، إضافةً إلى 6 ورش عمل عن القضايا الأخلاقية والقانونية والجنائية لدى المرضى المدمنين، ودور الجمعيات السعودية في التدخلات العلاجية والتأهيلية لمرضى الإدمان، وإقامة معرض مصاحب بمشاركة 15 جهة.
وأعلن رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور عبدالله الشرقي في ختام أعمال اليوم الثاني توصيات المؤتمر وهي العمل على التوسع ببرامج تأهيل المدمنين طويلة المدى من قبل القطاعات الحكومية والخاصة والجمعيات ذات العلاقة، وزيادة وتمكين الجمعيات العاملة في مجال تأهيل المدمنين وتوحيد سياساتها وأدلتها العلاجية وجهة الإشراف عليها، والعمل على إيجاد برامج تدريبية لتطوير مهارات العاملين في مجال تأهيل مرضى الإدمان، وتذليل الصعوبات التي تواجهها مراكز العلاج الخاصة والتي تعيق مقدرتها على أداء أدوارها، والعمل على ربط منصة رقيب بالجهات الصحية والأمنية والقضائية ذات العلاقة، والتأكيد على أهمية مراقبة انتشار المؤثرات العقلية الجديدة ودراسة آثارها وإيجاد برامج تدريبية وأدلة علاجية للتعامل معها.

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