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جامعة الأميرة نورة توقع اتفاقية مع جمعية زهرة لسرطان الثدي

12/26/2023 2:15:59 PM
(MENAFN- Al Watan) وقَّعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم، مذكرة تفاهم مع جمعية "زهرة" لسرطان الثدي، بحضور رئيسة مجلس إدارة جمعية "زهرة" الأميرة هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز، ورئيسة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، وذلك في مقر الجامعة.
وتهدف المذكرة إلى التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التعليم والتدريب، والتوعية والتثقيف بمرض سرطان الثدي. وتتضمَّن بنود المذكرة التعاون في إعداد البرامج التدريبية والتأهيلية وتنفيذها، وإقامة الندوات العلمية والمؤتمرات، وتبادل قواعد المعلومات المتخصصة، وإنشاء الكراسي العلمية، وتبادل الخبرات البحثية، والأكاديمية، والإدارية، والمالية المتعلقة بكراسي البحث الخاصة بسرطان الثدي.
وتشمل مجالات التعاون التدريب، والبحث، والنشر العلمي، وتبادل النشرات العلمية، والاستفادة من خبرات المختصين النفسيين والاجتماعيين بالجمعية في تأهيل الأخصائيات في مجال الإرشاد النفسي والاجتماعي؛ لتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية للطالبات من فئتي المرضى والمتعافين، إضافة إلى التعاون المشترك فيما يتعلق بخطة تفعيل اليوم العالمي لسرطان الثدي في الجامعة، والتعاون في مجالات التوعية بالمرض.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تحقيقًا للأهداف المشتركة بين الجانبين المتمثلة في إقامة علاقات تبادل المعرفة والمنفعة، وتفعيل التواصل بينهما بما يخدم الكفاءة البشرية، وتطوير الذات، والعمل على إيجاد تعاون متبادل يحقق المصلحة العامة.

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