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وزارة الثقافة تستعد لافتتاح مهرجان الشعر النبطي

12/26/2023 2:15:59 PM
(MENAFN- Al Watan) تفتتح وزارة الثقافة مهرجان الشعر النبطي في منطقة القصيم بين السابع والعشرين حتى الثلاثين من شهر ديسمبر ليكون مسك الختام لأنشطة في تفعيل عام الشعر العربي 2023، الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء على تسميته عام الشعر العربي، ويأتي هذا المهرجان وإيماناً منها بمكانته في تشكيل الموروث الثقافي وإبرازاً لأعلام هذا الشعر ودورهم في النهوض به.
تتنوع فعاليات المهرجان وتتعدد أشكاله بتعدد شعرائه وفنونه، حيث تقام الأمسيات على المسرح الرئيس بحضور أكثر من 20 شاعرا يمثلون المملكة العربية السعودية ودول الخليج، من المخضرمين والصاعدين ومن كلا الجنسين، كما تحضر صفوف المحاورة والردية مرددة عذب الألحان باختلاف أوزانها لأكثر من عشرين شاعرا.
ويضم المهرجان بين جنباته أماكن جمالية وذوقية تحكي ثقافة المكان والشعر، وتلبي تطلع الزوار وذائقتهم، فالكشتة تتربع وسط المكان تعبيرا عن ثقافة البر وتغنى الشعراء، بجلساتها الأرضية ونارها المضيئة الدافئة ورائحة قهوتها المبهرة، كما يضم المهرجان مطبخاً حياً يمثله عدد من المهتمين بالطبخ الشعبي، لتقديم المأكولات الشعبية المتنوعة ساخنة، ويحوي المهرجان خيمة للسمر وتجاذب أطراف الحديث م الشعراء والمهتمين.
يسر المهرجان أن يفتتح أبوابه لاستقبال الزوار في تمام الساعة الرابعة عصرا وحتى الثانية عشرة صباحاً، ويكون قص التذاكر عن طريق الموقع الإلكترونية.

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