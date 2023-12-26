وزارة الثقافة تستعد لافتتاح مهرجان الشعر النبطي

(MENAFN
- Al Watan) تفتتح وزارة الثقافة مهرجان الشعر النبطي في منطقة القصيم بين السابع والعشرين حتى الثلاثين من شهر ديسمبر ليكون مسك الختام لأنشطة في تفعيل عام الشعر العربي 2023، الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء على تسميته عام الشعر العربي، ويأتي هذا المهرجان وإيماناً منها بمكانته في تشكيل الموروث الثقافي وإبرازاً لأعلام هذا الشعر ودورهم في النهوض به.
تتنوع فعاليات المهرجان وتتعدد أشكاله بتعدد شعرائه وفنونه، حيث تقام الأمسيات على المسرح الرئيس بحضور أكثر من 20 شاعرا يمثلون المملكة العربية السعودية ودول الخليج، من المخضرمين والصاعدين ومن كلا الجنسين، كما تحضر صفوف المحاورة والردية مرددة عذب الألحان باختلاف أوزانها لأكثر من عشرين شاعرا.
ويضم المهرجان بين جنباته أماكن جمالية وذوقية تحكي ثقافة المكان والشعر، وتلبي تطلع الزوار وذائقتهم، فالكشتة تتربع وسط المكان تعبيرا عن ثقافة البر وتغنى الشعراء، بجلساتها الأرضية ونارها المضيئة الدافئة ورائحة قهوتها المبهرة، كما يضم المهرجان مطبخاً حياً يمثله عدد من المهتمين بالطبخ الشعبي، لتقديم المأكولات الشعبية المتنوعة ساخنة، ويحوي المهرجان خيمة للسمر وتجاذب أطراف الحديث م الشعراء والمهتمين.
يسر المهرجان أن يفتتح أبوابه لاستقبال الزوار في تمام الساعة الرابعة عصرا وحتى الثانية عشرة صباحاً، ويكون قص التذاكر عن طريق الموقع الإلكترونية.
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