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اجتماع لمتابعة أولويات الغرف التجارية في 2024

12/26/2023 2:15:59 PM
(MENAFN- Al Watan) اجتمع وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي اليوم برؤساء الغرف التجارية بجميع مناطق المملكة لمتابعة أولويات الغرف التجارية للعام 2024م استنادًا إلى المزايا التنافسية لكل منطقة.
وأكد القصبي في ورشة العمل التي أقامتها وزارة التجارة أهمية التكامل بين منظومة التجارة والغرف التجارية، ومواكبة القطاع الخاص للتغير السريع في أنماط التجارة وتحولات التجارة الإلكترونية وسلوك المستهلك والارتقاء بالأعمال والخدمات وتوظيف التقنيات لتطوير الاقتصاد.
وشدد على أن الغرف التجارية مطالبة بالمبادرة لاستثمار الفرص في القطاعات الواعدة بناءً على المزايا التنافسية لكل منطقة، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومساعدة المنشآت على تحقيق الاستدامة المالية، والمساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات والإجراءات، وإطلاق المبادرات النوعية والمشاريع الجديدة.
وشارك في الاجتماع قادة منظومة التجارة، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ونائب وزير التجارة الدكتورة إيمان المطيري، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سامي الحسيني، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية المكلف محمد العبدالجبار، والأمين العام للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد المغامس، والمدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد الدكتور عادل القعيّد، ووكلاء وزارة التجارة ومديرو فروع الوزارة بمناطق المملكة.
وناقش الاجتماع دور الغرف التجارية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستضافة الرياض إكسبو 2030، والإسهام في تطوير المنظومة التجارية، ومواكبة المبادرات والمشاريع المحورية، والعمل على التحول الرقمي ومشاريع الربط التقني، والرفع بالتحديات التي تواجه القطاع الخاص بشكل دوري لتتم معالجتها وتحويلها إلى مبادرات تسهم في تنمية الاقتصاد.
وتناول الاجتماع الفرص والتحديات التي تواجه الغرف التجارية في تحقيق مستهدفاتها الوطنية، وأهمية عقد الشراكات مع الجامعات والجهات ذات العلاقة لمأسسة وتطوير الأعمال.

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