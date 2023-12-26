سوق الأسهم السعودية يستمر في تحقيق المكاسب ويرتفع 59 نقطة

(MENAFN
- Al Watan) استمر مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" في الصعود بشكل ملفت حيث أغلق تعاملات اليوم الثلاثاء باللون الأخضر كاسبا 59 نقطة عند مستوى 11872 نقطة، وبتداولات تجاوزت 7 مليارات ريال.
وسجلت أسهم 127 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات سال، وكاتريون، وتشب، والزامل للصناعة، والخدمات الأرضية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات شمس، ووقت اللياقة، وسلوشنز، وسيسكو القابضة، والسيف غاليري الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 2.41% .
فيما كانت أسهم شركات أديس، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، وشمس، والباحة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وسال، وأديس، والإنماء، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 131.73 نقطة ليقفل عند مستوى 24022.01 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم.
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