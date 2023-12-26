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سوق الأسهم السعودية يستمر في تحقيق المكاسب ويرتفع 59 نقطة

12/26/2023 2:15:59 PM
(MENAFN- Al Watan) استمر مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" في الصعود بشكل ملفت حيث أغلق تعاملات اليوم الثلاثاء باللون الأخضر كاسبا 59 نقطة عند مستوى 11872 نقطة، وبتداولات تجاوزت 7 مليارات ريال.
وسجلت أسهم 127 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات سال، وكاتريون، وتشب، والزامل للصناعة، والخدمات الأرضية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات شمس، ووقت اللياقة، وسلوشنز، وسيسكو القابضة، والسيف غاليري الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 2.41% .
فيما كانت أسهم شركات أديس، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، وشمس، والباحة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وسال، وأديس، والإنماء، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 131.73 نقطة ليقفل عند مستوى 24022.01 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم.

MENAFN26122023000089011017ID1107658975

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