اتفاقية سعودية - يابانية لتوطين تقنيات المياه

(MENAFN
- Al Watan) وقعت شركة المياه الوطنية وشركة فوجي كلين اليابانية، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في نقل وتوطين وتطوير تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي التي تنتجها شركة فوجي، وتسجيلها في المملكة كمنتج عالمي.
وأوضح النائب التنفيذي لقطاع المشاريع والخدمات الفنية في المياه الوطنية المهندس منصور أبوثنين أن الشركة تهدف إلى تنفيذ برنامج تمكين وتوطين التقنيات التي تُعنى بها ((فوجي كلين)).
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