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اتفاقية سعودية - يابانية لتوطين تقنيات المياه

12/26/2023 2:15:58 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت شركة المياه الوطنية وشركة فوجي كلين اليابانية، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في نقل وتوطين وتطوير تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي التي تنتجها شركة فوجي، وتسجيلها في المملكة كمنتج عالمي.
وأوضح النائب التنفيذي لقطاع المشاريع والخدمات الفنية في المياه الوطنية المهندس منصور أبوثنين أن الشركة تهدف إلى تنفيذ برنامج تمكين وتوطين التقنيات التي تُعنى بها ((فوجي كلين)).

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